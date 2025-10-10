Pojeftinilo gorivo: Ovo su nove cene na pumpama u Srbiji

Pančevo
Dečja nedelja: Grad podržao porodice s trojkama
Pančevo
14:43
10.10.2025
Vozači u Srbiji će od danas, pa do 17. oktobra, plaćati gorivo po novim cenama.
U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 194 dinara, dok je cena benzina 178 dinara.
(Pančevac)
