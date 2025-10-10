Vesti Društvo

Pojeftinilo gorivo: Ovo su nove cene na pumpama u Srbiji

11:31

10.10.2025

Foto: Pixabay
Vozači u Srbiji će od danas, pa do 17. oktobra, plaćati gorivo po novim cenama.

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 194 dinara, dok je cena benzina 178 dinara.

Ako poredimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel i benzin pojeftinili su za dinar.

