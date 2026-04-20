Danas je Pobusani ponedeljak: Evo koji su običaji vezani za ovaj dan

Srpska pravoslavna crkva obeležava Pobusani ponedeljak, odnosno „Vaskrs za mrtve“, dan kada se uređuju grobovi i kada se na groblja iznose farbana jaja.

Pobusani ponedeljak je svoj naziv dobio po narodnom običaju da se grobovi pokojnika pobusavaju toga dana busenjem sveže zelene trave. Pobusani ponedeljak je, dakle, praznik namenjen upokojenima, i spada u jedan od zadušnih dana.

Pobusani ponedeljak uvek pada u prvi ponedeljak posle Nedelje Antipashe – Tomine nedelje, i za taj dan se na grob iznose sveže obojena crvena jaja iz varzila koji je sačuvan od Vaskrsa. Ta jaja koja se kucaju o spomenik, i upokojeni se pozdravljaju sa „Hristos Vaskrse“.

U većini mesta jaja se boje posebno ovoga jutra, obavezno u crvenu boju i bez šara.

Tim predivnim običajem iskazujemo svoju ljubav i poštovanje prema umrlim srodnicima, sa kojima želimo da podelimo radost Vaskrsenja Hristovog, radost pobede nad smrću. To je i način ispovedanja naše vere u večni život i u naše opšte Vaskrsenje. Na kraju se donešena jaja podele sirotinji.

Na Pobusani ponedeljak se odlazi na groblja, uređuju grobovi, postavlja kamenje na sve četiri strane oko groba, i pobusava zemlja između, odnosno, prekopava površinski sloj zemlje.

Postoji još jedan običaj koji se sprovodi na ovaj dan, a koji je opstao samo u selima u nekim delovima Srbije. Na Pobusani ponedeljak žene su sadile ruže na grobovima umrlih članova porodice, zbog čega se ovaj dan zvao i Ružičalo. Ruže su bile crvene ili bele, u zavisnosti od toga da li je neko preminuo u zrelijem dobu ili veoma mlad.

Na Pobusani ponedeljak sveštenici služe parastose ili pomene na groblju, pa bi, uz farbana jaja trebalo poneti i flašicu crnog vina za takozvano prelivanje grobova.

(Pančevac)