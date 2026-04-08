Tajna bujnih petunija: Ova namirnica je prirodni eliksir za biljke

Petunije su bez premca među najvoljenijim prolećnim cvećem jer su šarene, raskošne i mirisne, savršeno uokviruju balkone, prozore i bašte.

Njihova otpornost na sunce, bogata paleta boja i sposobnost da neprekidno cvetaju do kasne jeseni čine ih favoritima mnogih vrtlara, kako početnika, tako i iskusnih.

Ali, da bi bile zaista bujne, sa puno cvetova i bez pauze u cvetanju, treba im dati mali podstrek. I to ne bilo kakav, već potpuno prirodan, iz vaše kuhinje.

Tajna je u kori od banane

Ova skromna namirnica, koju najčešće bacimo, zapravo je pravo blago za biljke poput petunija.

Kora od banane bogata je kalijumom, fosforom i kalcijumom, mineralima koji su ključni za formiranje cvetnih pupoljaka, zdrav koren i otpornost na sušu.

Sve što treba da uradite jeste da jednu ili dve kore od banane sitno iseckate i zakopate plitko u zemlju oko biljke. Alternativno, možete ih usitniti u blenderu sa malo vode i time zaliti biljke, jer je to prirodno đubrivo bez hemikalija, ali sa moćnim efektom.

Petunije će vam uzvratiti talasima boja, cvet po cvet, sve do prvih mrazeva. I ne samo one – ovim prirodnim đubrivom možete nahraniti i muškatle, begonije, pa čak i ruže, piše Informer.

