Pantransport: Od sutra izmene režima saobraćaja

Pantransport obaveštava javnost da će zbog obavljanja prve faze radova na rehabilitaciji kolovoza u Ulici vojvode Radomira Putnika, u zoni od raskrsnice sa Ulicom vojvode Petra Bojovića do raskrsnice sa ulicama Cara Lazara i Karađorđevom, od utorka, 5. avgusta, doći do izmena režima saobraćanja autobusa na gradskim i međumesnim linijama:

Linija 2 Kotež 1 – Dolovo:

U smeru od Koteža 1 prema Dolovu: ulicama Dimitrija Tucovića – Moše Pijade – Svetog Save – Cara Dušana – 6. Oktobra – Cara Lazara – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom.

Van primene ostaju stajališta „Gradska uprava“ i „Robna kuća“.

U smeru iz Dolova prema Kotežu 1: ulicama Kneza Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. Oktobra – Cara Dušana – Vojvode Radomira Putnika – Karađorđeva – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

Van primene ostaje stajalište „Gradska uprava“.

Linije 3 Stari Tamiš – Jabuka i 7 Rafinerija – Jabuka:

U smeru prema Jabuci: ulicama Kneza Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. Oktobra – Cara Dušana – Vojvode Radomira Putnika – Karađorđeva – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

Van primene ostaje stajalište „Gradska uprava“.

U smeru iz Jabuke prema Starom Tamišu ili rafineriji: ulicama Dimitrija Tucovića – Moše Pijade – Svetog Save – Cara Dušana – 6. Oktobra – Cara Lazara – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom.

Van primene ostaju stajališta „Gradska uprava“ i „Robna kuća“.

Linija 4 Centar – Minel:

U smeru od Minela ka centru: ulicama Oslobođenja – Vojvode Radomira Putnika – Cara Dušana – 6. Oktobra – Cara Lazara – Vojvode Radomira Putnika. Početno/završno stajalište „Zavod za zapošljavanje“.

U smeru ka Minelu nema izmena u odnosu na režim koji je već u primeni.

Van primene ostaju stajališta kod „Popaja“, zatim kod „Snežane“ i „Robna kuća“.

Linija 5A Minel – Rafinerija:

U smeru od Minela ka rafineriji: ulicama Oslobođenja – Vojvode Radomira Putnika – Svetog Save – peron 20 ili 21 autobuske stanice – Cara Dušana – 6. Oktobra – Dr Žarka Fogaraša – Žarka Zrenjanina i dalje redovnom trasom.

Van primene ostaju stajališta kod „Popaja“ i kod „Snežane“.

U smeru od rafinerije prema minelu: ulicama Žarka Zrenjanina – Dr Žarka Fogaraša – Cara Lazara – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom.

Van primene ostaje stajalište „Robna kuća“.

Linija 6 Centar – Strelište – Vojlovica/RNP:

U smeru iz Vojlovice ka centru: ulicama Kneza Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. Oktobra – Dr Žarka Fogaraša – Cara Lazara – Vojvode Radomira Putnika. Početno/završno stajalište „Zavod za zapošljavanje“.

U suprotnom smeru nema izmena osim početnog stajališta.

Van primene ostaju stajališta kod „Popaja“, zatim kod „Snežane“ i „Robna kuća“.

Linija 8 Tesla – Starčevo:

U smeru od Tesle ka Starčevu: ulicama Kneza Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. Oktobra – Dr Žarka Fogaraša – Žarka Zrenjanina i dalje redovnom trasom.

Van primene ostaju stajališta kod „Popaja“ i kod „Snežane“.

U smeru iz Starčeva prema Tesli: ulicama Žarka Zrenjanina – Dr Žarka Fogaraša – Cara Lazara – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom.

Van primene ostaje stajalište „Robna kuća“.

Linija 14 Kotež 2 – Omoljica:

U smeru od Koteža 2 ka Omoljici: ulicama Svetog Save – peron 20 ili 21 autobuske stanice – Cara Dušana – 6. Oktobra – Dr Žarka Fogaraša – Žarka Zrenjanina i dalje redovnom trasom.

Van primene ostaju stajališta kod „Popaja“ i kod „Snežane“.

U smeru iz Omoljice prema Kotežu 2: ulicama Žarka Zrenjanina – Dr Žarka Fogaraša – Cara Lazara – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom.

Van primene ostaje stajalište „Robna kuća“.

Linije 22 Pančevo AS – Glogonj, 24 Pančevo AS – Kačarevo i Pančevo AS – Opovo/Sakule:

U smeru prema Glogonju, Opovu i Kačarevu: ulicama Vojvode Radomira Putnika – Karađorđeva – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

Van primene ostaju stajališta kod „Popaja“ i „Gradska uprava“.

U smeru iz Glogonja, Opova i Kačareva: ulicama Dimitrija Tucovića – Moše Pijade – Svetog Save – dolazni peron AS.

Van primene ostaju stajališta „Gradska uprava“ i „Robna kuća“.

Linije 25 Pančevo AS – Banatski Brestovac i 27 Pančevo AS – Ivanovo:

U smeru prema Banatskom Brestovcu i Ivanovu: ulicama Cara Dušana – 6. Oktobra – Dr Žarka Fogaraša – Žarka Zrenjanina i dalje redovnom trasom.

Van primene ostaju stajališta kod „Popaja“ i kod „Snežane“.

U suprotnom smeru: ulicama Žarka Zrenjanina – Dr Žarka Fogaraša – Cara Dušana – Svetog Save – dolazni peron AS.

Van primene ostaje stajalište „Robna kuća“.

Ovakav režim saobraćanja biće na snazi do završetka prve faze radova, nakon čega će uslediti naredna faza, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

