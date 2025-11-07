Ulična trka odlaže se za nedelju: Izmena trasa linija za 9. novembar

Pantransport obaveštava da će se Ulična trka umesto u subotu 8. novembra održati u subotu 9. novembra tako da izmena trasa kretanja autobusa na gradskim i međumesnim linijama važi 9. novembra u periodu trajanja ulične trke od 9 do 16 časova:

● Linije 2 Kotež 1 – Dolovo i 3 Stari Tamiš – Jabuka:

u smeru iz Dolova prema Kotežu 1 (L-2) i sa Starog Tamiša prema Jabuci (L-3): ulicama Kneza Miloša Obrenovića, Miloša Trebinjca, Vojvode Radomira Putnika, Karađorđevom, Moše Pijade, Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

Van primene naći će se stajalište „Gradska uprava“ u ulici generala Petra Aračića.

U smeru prema Dolovu (L-2) i Starom Tamišu (L-3) na snazi će biti ista trasa, a van primene naći će se stajalište „Stara Pošta“ u ulici generala Petra Aračića, kao i stajalište „Robna kuća“.

● Linije 4 Centar – Minel i Linija 6 Centar – Strelište – Vojlovica/RNP:

u smeru od Minela (L-4) i Vojlovice (L-6) prema centru: autobusi će se kretati redovnom trasom do ulice Vojvode Radomira Putnika, a završno stajalište biće „Autobuska stanica“, gde će autobusi završavati vožnju.

Početno stajalište linije za smer prema Minelu (L-4) i Vojlovici (L-6) biće stajalište „Zavod za zapošljavanje“.

Van primene naći će se stajališta „kod popaja“, „Snežana“ i „Robna kuća“.

● Linije 14 Kotež 2 – Omoljica, 25 Pančevo AS – Banatski Brestovac i 27 Pančevo AS – Ivanovo:

u smeru prema naseljenim mestima: ulicama Vojvode Radomira Putnika, Cara Lazara, Žarka Fogaraša, Žarka Zrenjanina i dalje redovnom trasom.

Van primene naći će se stajalište „Snežana“.

U suprotnom smeru na snazi će biti ista trasa, a van primene naći će se stajalište „Robna kuća“.

● Linije 24 Pančevo AS – Kačarevo, kao i međumesna linija Pančevo AS – Opovo/Sakule:

u smeru prema Opovu i Kačarevu: ulicama Vojvode Radomira Putnika, Krađorđevom, Moše Pijade, Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

Van primene naći će se stajalište „Gradska uprava“ u ulici Generala Petra Aračića.

U suprotnom smeru na snazi će biti trasa ulicama Moše Pijade, Svetog Save, a završno stajalište biće „Autobuska stanica“. Van primene naći će se stajalište „Stara Pošta“ u ulici generala Petra Aračića, kao i stajalište „Robna kuća“.

(Pančevac)