Vikend preokret: Dan za stabilizaciju i važne odluke
Vikend preokret: Dan za stabilizaciju i važne odluke
♈ Ovan
Posao: Završavate radnu nedelju sa dobrim osećajem. Otvara se prostor za dugoročno planiranje.
Ljubav: Strastveni trenuci sa partnerom. Slobodni Ovnovi mogu privući pažnju mlađe osobe.
Zdravlje: Izbegavajte prebrzu vožnju i budite oprezniji u saobraćaju.
Srećni brojevi: 5, 14, 27
Boja dana: Vatreno crvena
Poruka: Tvoja odlučnost danas rešava stari problem.
Savet: Posvetite popodne hobiju koji vas opušta.
♉ Bik
Posao: Finansijski segment donosi olakšanje. Možete očekivati vest o nekom zaostalom novcu.
Ljubav: Potrebna vam je emotivna sigurnost. Partner je spreman da vam pruži punu podršku.
Zdravlje: Moguća prolazna ukočenost u vratnom delu.
Srećni brojevi: 2, 18, 33
Boja dana: Smaragdno zelena
Poruka: Strpljenje se isplati onda kada najmanje očekuješ.
Savet: Provedite vreme sa porodicom u prirodi.
♊ Blizanci
Posao: Imate previše ideja odjednom. Fokusirajte se na ono što je realno izvodljivo.
Ljubav: Komunikacija je na vrhuncu. Idealan dan za iskrene razgovore ili kraći izlet.
Zdravlje: Više se krećite i unosite vitamine.
Srećni brojevi: 7, 12, 29
Boja dana: Svetlo žuta
Poruka: Tvoj šarm danas otvara sva zatvorena vrata.
Savet: Manje pričajte o tuđim privatnim stvarima.
♋ Rak
Posao: Intuicija vas ne vara kada su u pitanju poslovni saradnici. Verujte svom unutrašnjem glasu.
Ljubav: Romantično raspoloženje unosi mir u vaš dom. Slobodne očekuje zanimljiv poziv.
Zdravlje: Pripazite na želudac i izbegavajte brzu hranu.
Srećni brojevi: 3, 19, 41
Boja dana: Srebrna
Poruka: Tvoja osetljivost je tvoja snaga, a ne mana.
Savet: Priuštite sebi opuštajuću kupku pre spavanja.
♌ Lav
Posao: Bićete u centru pažnje zbog uspeha koji ste ostvarili u prethodnim danima.
Ljubav: Flert na nekom javnom mestu može prerasti u nešto ozbiljnije. Budite otvoreni.
Zdravlje: Odlična energija, osećate se snažno.
Srećni brojevi: 1, 15, 30
Boja dana: Zlatna
Poruka: Tvoj sjaj danas motiviše ljude oko tebe.
Savet: Podelite zasluge sa ljudima koji su vam pomogli.
Virgo (Devica)
Posao: Sređujete detalje i pravite plan za narednu nedelju. Sve držite pod kontrolom.
Ljubav: Ne kritikujte partnera zbog sitnica. Opustite se i uživajte u vikendu.
Zdravlje: Potreban vam je kvalitetan san i odmor od ekrana.
Srećni brojevi: 6, 22, 35
Boja dana: Siva
Poruka: Mir u glavi donosi mir u tvoj ceo svet.
Savet: Provedite popodne bez telefona i interneta.
💡 Astrološki fokus: Mesec pravi stabilan aspekt sa Saturnom, što subotu čini idealnim danom za postavljanje čvrstih temelja, rešavanje administrativnih pitanja i donošenje zrelih odluka.
♎ Vaga
Posao: Saradnja sa nekim od prijatelja može doneti zanimljivu poslovnu ponudu.
Ljubav: Harmonija u vezi. Slobodne Vage mogu upoznati nekog harizmatičnog kroz izlazak.
Zdravlje: Manji problemi sa cirkulacijom.
Srećni brojevi: 8, 17, 25
Boja dana: Pastelno plava
Poruka: Balans koji tražiš spolja nalazi se unutar tebe.
Savet: Nemojte uvek svima ugađati na sopstvenu štetu.
♏ Škorpija
Posao: Danas uspešno privodite kraju komplikovane finansijske dogovore.
Ljubav: Strastveni aspekti su naglašeni. Izbegavajte posesivnost i sumnjičavost.
Zdravlje: Odlična vitalnost i visoka izdržljivost organizma.
Srećni brojevi: 9, 13, 26
Boja dana: Tamno bordo
Poruka: Moć transformacije ti pomaže da pobediš svaku krizu.
Savet: Kanalisite višak energije kroz fizički rad ili sport.
♐ Strelac
Posao: Razmišljate o putovanjima ili nekoj vrsti edukacije. Finansije su stabilne.
Ljubav: Optimizam se vraća u vaš odnos. Partner ceni vašu duhovitost.
Zdravlje: Prijaće vam boravak na svežem vazduhu.
Srećni brojevi: 4, 11, 38
Boja dana: Ljubičasta
Poruka: Svet je pun prilika za one koji smeju da gledaju napred.
Savet: Pokrenite razgovor o kom ste dugo razmišljali.
♑ Jarac
Posao: Fokusirani ste na dugoročnu stabilnost i ne odstupate od svojih ciljeva.
Ljubav: Ozbiljan, ali topao razgovor sa partnerom donosi dublje međusobno poverenje.
Zdravlje: Pripazite na kosti, zglobove i unosite više kalcijuma.
Srećni brojevi: 10, 20, 44
Boja dana: Tamno siva
Poruka: Uspeh je rezultat svakodnevnog, strpljivog rada.
Savet: Dozvolite sebi odmor, zaslužili ste ga.
♒ Vodolija
Posao: Dobijate neočekivanu podršku za projekat koji ste smatrali rizičnim.
Ljubav: Slobodne Vodolije mogu ući u zanimljivu komunikaciju sa nekim ko živi u drugom gradu.
Zdravlje: Moguća blaga nervoza u večernjim satima.
Srećni brojevi: 12, 21, 34
Boja dana: Tirkizna
Poruka: Tvoja sloboda i autentičnost nemaju cenu.
Savet: Popijte topao čaj od kamilice pre spavanja.
♓ Ribe
Posao: Maštoviti ste i kreativni. Danas možete pronaći rešenje za umetnički ili tehnički problem.
Ljubav: Romantična atmosfera i duboka povezanost sa voljenom osobom.
Zdravlje: Obratite pažnju na stopala i izbegavajte neudobnu obuću.
Srećni brojevi: 3, 16, 28
Boja dana: Morsko plava
Poruka: Kada veruješ svojim snovima, daješ im snagu da se ostvare.
Savet: Spustite se na zemlju kada su u pitanju praktični troškovi.
(Društvene mreže)
Ljubav ih nikako neće: Znakovi Zodijaka koji imaju najviše neuspešnih veza