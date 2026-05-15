Južni Banat

Trojkaški spektakl: Bela Crkva izabrala najbolje šutere

17:00

15.05.2026

Foto: BCinfo

BELA CRKVA – Nova sportska sala u Beloj Crkvi ugostila je protekle nedelje brojne ljubitelje košarke na šestom po redu, sada već tradicionalnom takmičenju u brzom šutiranju trojki. Manifestaciju je organizovala Kancelarija za mlade pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Bela Crkva, a ovaj sportski događaj zvanično predstavlja uvertiru u predstojeće uzbudljivo sportsko leto u ovom gradu, prenosi sajt BCinfo.
Na turniru je učestvovalo ukupno 50 takmičara, koji su bili podeljeni u dve starosne kategorije.

Publika na tribinama imala je priliku da uživa u izuzetno dinamičnom i atraktivnom formatu, gde je svaki šuter imao vremensko ograničenje od tačno jednog minuta da uputi 25 šuteva ka košu sa pet pozicija.

Član Opštinskog veća opštine Bela Crkva Marko Lazarević istakao je da su učesnici imali vrhunske i profesionalne uslove za igru u novom objektu, dok je koordinator Kancelarije za mlade Miljan Đurić izrazio veliko zadovoljstvo masovnošću i najavio nove projekte:

„Ove godine imali smo sjajan odziv mladih koji su pokazali veliki trud i talenat. To nas motiviše da ovakve sportske događaje organizujemo ponovo. U budućnosti nas očekuje još više aktivnosti usmerenih ka povezivanju i aktiviranju mladih kroz ovakve i slične organizacije“, izjavio je Đurić.

 

Pregled najboljih šutera po kategorijama:
Kategorija do 14 godina:
Mesto: Luka Radovanović
Mesto: Lazar Jovanović
Mesto: Jovan Ivanović

Kategorija preko 14 godina:
Mesto: Luka Stevanović
Mesto: Ilija Deanović
Mesto: Mateja Filep

(Pančevac/BCinfo)

