Trojkaški spektakl: Bela Crkva izabrala najbolje šutere

BELA CRKVA – Nova sportska sala u Beloj Crkvi ugostila je protekle nedelje brojne ljubitelje košarke na šestom po redu, sada već tradicionalnom takmičenju u brzom šutiranju trojki. Manifestaciju je organizovala Kancelarija za mlade pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Bela Crkva, a ovaj sportski događaj zvanično predstavlja uvertiru u predstojeće uzbudljivo sportsko leto u ovom gradu, prenosi sajt BCinfo.
Na turniru je učestvovalo ukupno 50 takmičara, koji su bili podeljeni u dve starosne kategorije.
Član Opštinskog veća opštine Bela Crkva Marko Lazarević istakao je da su učesnici imali vrhunske i profesionalne uslove za igru u novom objektu, dok je koordinator Kancelarije za mlade Miljan Đurić izrazio veliko zadovoljstvo masovnošću i najavio nove projekte:
„Ove godine imali smo sjajan odziv mladih koji su pokazali veliki trud i talenat. To nas motiviše da ovakve sportske događaje organizujemo ponovo. U budućnosti nas očekuje još više aktivnosti usmerenih ka povezivanju i aktiviranju mladih kroz ovakve i slične organizacije“, izjavio je Đurić.
Pregled najboljih šutera po kategorijama:
Kategorija do 14 godina:
Mesto: Luka Radovanović
Mesto: Lazar Jovanović
Mesto: Jovan Ivanović
Kategorija preko 14 godina:
Mesto: Luka Stevanović
Mesto: Ilija Deanović
Mesto: Mateja Filep
(Pančevac/BCinfo)