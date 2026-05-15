Kačarevo: Besplatni preventivni pregledi u subotu
18:00
15.05.2026
Preventivni zdravstveni pregledi za građane Kačareva biće organizovani u subotu, 16. maja, u periodu od 8 do 11 sati, u tamošnjem Domu omladine, u Ulici Maršala Tita, broj 13.
Zainteresovani će imati priliku da obave antropometrijska merenja, merenje šećera u krvi, holesterola i triglicerida, kao i kontrolu krvnog pritiska.
Pored toga, biće im dostupni pregledi lekara opšte medicine, ultrazvučni pregledi štitne žlezde, kao i pregledi specijaliste ORL.
Prijavljivanje građana obavlja se u Mesnoj zajednici Kačarevo ili pozivom na brojeve telefona 013/601-030 i 065/60-20-555.
Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da iskoriste priliku i obave preventivne preglede, koji mogu biti značajni za rano otkrivanje i prevenciju zdravstvenih problema.
(Pančevac/J. Filipović)
