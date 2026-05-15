Kačarevo: Besplatni preventivni pregledi u subotu

Preventivni zdravstveni pregledi za građane Kačareva biće organizovani u subotu, 16. maja, u periodu od 8 do 11 sati, u tamošnjem Domu omladine, u Ulici Maršala Tita, broj 13.

Zainteresovani će imati priliku da obave antropometrijska merenja, merenje šećera u krvi, holesterola i triglicerida, kao i kontrolu krvnog pritiska.

Pored toga, biće im dostupni pregledi lekara opšte medicine, ultrazvučni pregledi štitne žlezde, kao i pregledi specijaliste ORL.

Prijavljivanje građana obavlja se u Mesnoj zajednici Kačarevo ili pozivom na brojeve telefona 013/601-030 i 065/60-20-555.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da iskoriste priliku i obave preventivne preglede, koji mogu biti značajni za rano otkrivanje i prevenciju zdravstvenih problema.

(Pančevac/J. Filipović)

Pantransport: Izmena trase linije 24 Pančevo AS – Kačarevo

Kako će izgledati Kačarevo: Predstavljen novi plan prostornog uređenja