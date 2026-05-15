Kokovićev tim bez opuštanja ide na megdan Novom Pazaru

PANČEVO – Fudbalski klub Železničar završio je najveći posao u svojoj istoriji i po prvi put obezbedio plasman na evropsku scenu. Ipak, u taboru Pančevaca nema mesta prevremenom opuštanju. Izabranike Radomira Kokovića u nedelju, 17. marta od 17 časova, očekuje izuzetno teško gostovanje ekipi Novog Pazara, u meču koji obećava pravi fudbalski spektakl na završetku trke u Mozzart Bet Superligi Srbije.

Tradicija na strani domaćina, „Dizelka” juri nove bodove

Statistika dosadašnjih međusobnih susreta daje blagu prednost Novopazarcima. U dosadašnjih sedam odmeravanja snaga, Novi Pazar je slavio četiri puta, Železničar je zabeležio dve pobede, dok je jedan meč završen podelom bodova. Uprkos nepovoljnijoj tradiciji, ambicije pančevačkog tima ostaju maksimalne – osvajanje novih bodova i nastavak sjajnog rezultatskog niza.

Predsednik kluba Zoran Naunković nije krio ogromno zadovoljstvo ostvarenim istorijskim rezultatom, ali je istakao da ekipa ostaje fokusirana na preostale takmičarske izazove:

„Pred početak sezone primarni cilj bio je plasman u plej-of i to smo ostvarili. Međutim, već sredinom sezone videlo se da stručni štab radi odličan posao, da se među igračima stvorila sjajna atmosfera, hemija i vrhunski međuljudski odnosi na svim nivoima u klubu. Kada smo već došli do plej-ofa, ovaj rezultat je bio logičan sled događaja. Da nam je neko ovo prognozirao na početku, možda mu ne bismo verovali, ali ja lično ovaj san sanjam već dugi niz godina”, izjavio je Naunković.

Spektakl u Pazaru, pa velika proslava protiv Čukaričkog

Naredni meč u Novom Pazaru imaće veliku takmičarsku težinu, dok će poslednje kolo na domaćem terenu protiv Čukaričkog doneti emotivan i slavljenički ambijent za celu zajednicu.

„Prvi sledeći cilj je gostovanje u Novom Pazaru. Čestitam im na sjajnoj sezoni i kontinuitetu. Očekujem pravi fudbalski spektakl dve izuzetno kvalitetne ekipe. Nakon toga nam dolazi Čukarički, meč koji će imati revijalni karakter. Smatram da treba znati proslaviti ovako velike uspehe i želimo da sa našom publikom proslavimo najuspešniju sezonu u istoriji kluba. Posle toga sledi zasluženi odmor, a uprava će učiniti sve da obezbedi maksimalne uslove za istorijski debi u Evropi i novu sezonu Superlige”, poručio je prvi čovek kluba.

Naunković je na kraju uputio otvoren poziv svim vernim navijačima, ljubiteljima fudbala iz Južnog Banata, Vojvodine i Beograda, kao i bivšim sportskim rivalima iz svih rangova takmičenja, da dođu na stadion u Pančevu za poslednje kolo i uveličaju istorijsku proslavu i plasman u kvalifikacije za Ligu konferencije.

(Pančevac/FK Železničar)