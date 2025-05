Pančevo: Pantomimičari oduševili decu u Gradskom parku

Pantomimičari koriste svoje veštine da ispričaju neku svoju priču, ali danas kada su se iznenada pojavili u Gradskom parku u Pančevu u deci koja su se tu igrala dobili su i pomagače.

Malo je reči da su oduševili decu koju su na vešt način privukli i s njima kao trećim „igračem“ odigrali do kraja svoju predstavu.

Praveći se nevešti u dečijim igrama, naveli su decu da im pokažu kako da se igraju, a deca su im velikodušno i spretno pomagala i pokazivala kako je to lako i kako da to urade. I sve to kroz smeh i graju.

Kako je to izgledalo pogledajte na video snimku foto-reportera Radovana Đerića:

(Pančevac)

Prvenstvo Srbije za starije pionire: Srebro za AK Panoniju