UPIS NA FAKULTETE POD ZNAKOM PITANJA: Različiti stavovi Ministarstva prosvete i Beogradskog univerziteta

Ministarstvo za pravnu i institucionalnu odgovornost, a Univerzitet se zalaže za racionalan i pragmatičan pristup.

Nakon višemesečnih blokada fakulteta, neodržavanja nastave i propuštenih ispitnih rokova upisi na visokoškolske ustanove u Srbiji postali su tema brojnih debata. Iako su studenti, profesori i budući brucoši s nestrpljenjem čekali informacije o terminima prijemnih ispita i rokovima za predaju dokumenata, zvanične izjave predstavnika Ministarstva prosvete i Univerziteta u Beogradu pokazuju značajna neslaganja u pogledu dinamike upisa i organizacije prijemnih ispita.

Suštinska razlika je u pristupu rešavanju ovog problema. U osnovi neslaganja između Ministarstva prosvete i Univerziteta u Beogradu leži pitanje prioriteta. Dok Ministarstvo insistira na prethodnoj realizaciji svih obaveza u okviru tekuće akademske godine, Univerzitet smatra da je moguće paralelno organizovati završetak jedne i početak nove akademske godine – kao što je bio slučaj u prethodnim godinama. Ministarstvo naglašava pravnu i institucionalnu odgovornost – da visokoškolske ustanove moraju poštovati Zakon o visokom obrazovanju, pravila akreditacije i procedure koje regulišu prijem novih studenata. Na tome posebno insistira ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, koji ističe da je „opstanak visokog školstva u Srbiji” u pitanju, te da se sve odluke moraju donositi odgovorno, u interesu i sadašnjih i budućih studenata. S druge strane, Univerzitet u Beogradu apeluje na racionalan i pragmatičan pristup, naglašavajući tehničku i organizacionu spremnost da se upis održi u julu, uz očuvanje akademskih standarda.

No krenimo redom.

Stav Ministarstva prosvete

Prošle nedelje je pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Aleksandar Jović, gostujući na televiziji K1, istakao da zbog produžetka školske godine i kasnog završetka nastave za maturante prijemni ispiti i upisi na fakultete ne mogu početi pre sredine jula. On je naglasio da je ravnopravnost svih kandidata prioritet Ministarstva, te da je neophodno da svi učenici završe školsku godinu, uključujući maturske ispite, pre nego što se omogući pristup visokom obrazovanju. Smatra da svi moraju imati jednak tretman i da stoga treba sačekati da svi srednjoškolci završe s nastavom. Neki od njih to čine tek 28. juna, što znači da prijemni ispiti mogu biti u julu.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je dan ranije u obraćanju medijima pojasnio da organizacija upisa i početka nove akademske godine neće moći da se realizuje sve dok fakulteti ne nadoknade propuštenu nastavu i ne održe ispitne rokove iz tekuće školske godine. On je istakao da je nadoknada obaveza visokoškolskih ustanova, te da država ne može dozvoliti da nova generacija studenata bude upisana pre nego što prethodna bude ispoštovana. Ministar Stanković je potvrdio da će Vlada Republike Srbije podržati svaki predlog univerziteta za promenu kalendara, ali je naglasio da je prvo i osnovno to da se moraju ispuniti obaveze prema sadašnjim studentima.

Stav Univerziteta u Beogradu

Nasuprot stavu Ministarstva, sa Univerziteta u Beogradu poručuju da su spremni za organizaciju upisa nove generacije brucoša već u julu i da su iznenađeni izjavom ministra Stankovića. Prorektor za nastavu UB Dejan Filipović istakao je za prestoničke medije da Univerzitet ulaže maksimalne napore da pronađe najbolji model za početak nastave i organizaciju prijemnih ispita, uz uvažavanje studentskih zahteva.

– Do sada nikada nije postojala praksa da se upis uslovljava nadoknadom nastave. Godinama su se akademske obaveze završavale dok su se paralelno održavali junski ispitni rokovi i upisi. Ne vidimo razlog zašto bi ove godine bilo drugačije, pogotovo kada postoji dovoljan vremenski prostor da se sve organizuje – preneo je „Danas” izjavu prorektora za nastavu BU.

Ono što se zna od prošle nedelje jeste to da je Univerzitet u Beogradu već započeo pripremne aktivnosti, uključujući onlajn nastavu za buduće brucoše, a određeni fakulteti razmatraju i mogućnost upisa bez prijemnog ispita – isključivo na osnovu uspeha iz srednje škole. Za tako nešto mora se dobiti saglasnost Ministarstva prosvete ili Nacionalnog akreditacionog tela (NAT), jer bi u suprotnom bila prekršena pravila akreditacije. Međutim, najtraženiji fakulteti i dalje insistiraju na prijemnim ispitima. Prema rečima prorektora za nastavu, upis bi mogao početi najranije 17. ili 18. jula i fakulteti su spremni da stave svoje kapacitete na raspolaganje.

Sve u svemu, kako će se ova situacija dalje razvijati, zavisiće od spremnosti obeju strana na kompromis, ali i od brzine donošenja operativnih odluka – poput usvajanja budžetskih kvota, davanja saglasnosti za alternativne modele nastave i preciziranja termina za prijemne ispite. Sigurno je da brucoši neće ući na fakultete pre jula, a moguće je da će i to zavisiti od daljeg toka pregovora između Ministarstva i Univerziteta.

Pančevac/Z.St