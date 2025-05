VUČIĆ U POSETI ZAJEČARU! Ljudi su siti zaustavljanja Srbije, hoće napredak!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić , koji danas obilazi Grljan i Jelašnicu, gde će razgovarati sa meštanima, izjavio je danas da 23 odsto ukupne populacije doživljava proteste i nemire kao najveće probleme u zemlji.

Vučić je posle obilaska sela Grljan kod Zaječara ocenio da su građani „siti zaustavljanja Srbije“.

„Ljudi su već nervozni. Prvi put u istoriji od ukupnog broja stanovništva, 23 odsto njih na pitanje šta su najveći problemi u zemlji, kažu da su to protesti i nemiri. Znači da su se toliko ogadili narodu da je to neverovatno. Time se ne ponosim“, rekao je Vučić. ;

Vučić je prvo posetio Vukosava Đorđevića, najstarijeg Zaječarca i njegovu porodicu. Vukosav ima 105 godina i živi u Zaječaru, a kaže da je u penziji od 1977. godine. Vučića je dočekao Đorđević sa suprugom Ljubicom, a sa njim u poseti je i kandidat liste “Aleksandar Vučić – ne damo Zaječar” za gradonačelnika Vladimir Videnović. Vukosav Đorđević rođen je u selu Crni Vrh, 1920. godine. Njegov životni put oblikovali su vojnička služba, rad na železnici i graditeljski poduhvati. Živeo je u selu Crni Vrh do početka rata 1941. godine, kada je otišao u partizane i više se u selo nije vraćao. Nakon završenog rata, 1945. godine, otišao je za Negotin gde je nastavio da bude vojnik. Nakon Bitolja, 1952. godine, Vukosav Đorđević dolazi u Zaječar i počinje da radi na železnici.

Nakon penzije, sa prijateljima je počeo privatno da gradi kuće. Trenutno živi u Zaječaru sa svojom četvrtom suprugom Ljubicom, koja ima 85 godina. Nakon posete Đorđeviću, Vučić će obići mesta Grljan i Jelašnicu.

– Predsedniče, poginućete od truda! Vi ginete za ovu državu, ali i za pojedinca – rekao je Vukosav predsedniku.

– Nemam ja tu snagu koji Vi imate – odgovorio mu je predsednik, na šta je dekica rekao:

– Do 103. sam vozio bicikl.

Predsednik je rekao da je mladić iz Novog Sada Vladimir Balać danas otišao na svoj fakultet u Novom Sadu i poneo svoj indeks. – Pojaviše se neki koji glume tamo obezbeđenje, glume mnogo opasne neke bilmeze i neka devojčica golog stomaka i rekli mu da ne može da uđe na svoj fakutlet jer mu je plenum izglasao nepoverenje. Da nije strašno i jezivo smejao bih se ceo dan, a ovako ne mogu da verujem dokle smo došli. To nije bilo ni 1945, 1948, 1949… Nikad u Srbiji to nije bilo. To je neko posebno ludilo i svi će morati da odgovaraju za to da nam se to nikada ne bi ponovilo. Tako dođe vreme kad mulj ispliva na površinu – rekao je Vučić.

Vučić kaže da je dogovorio sa firmom Jugoimport SDPR da otvore pogon u Zaječaru.

– Blizu im je Zaječar, posebno kad smo napravili ovaj dobar put, 42 kiliometra do Negotina – kazao je on.

Ukupno će biti oko 350 zaposlenih.

– To je važno za Zaječar – kazao je Vučić.

Kaže da su ljudi dugo godina tražili Dom kulture u Vrgotini.

– To je bilo ruglo. Krenuli smo to da radimo. Imali su Dom kulture, ali je bio star i užasnom stanju. Pre 20, 25 godina je to bio dobar Dom kulture, a u Grljanu smo uradili puteve koje su tražili – kazao je Vučić.

Predsednik je predložio da ručaju u Subotici, odu na Palić i popiju vino i vrate se za Beograd.

– Lep je zoološki vrt na Paliću. Sad tamo ima svašta. Imaju i akva-park. Trebalo bi tamo da dovedemo još nekog investitora – kazao je Vučić.

Predsednik kaže da mu je svaki mesec kao rođendan i da se raduje svakom novom danu.

– Mislim da je važno šta čovek ostavi iza sebe, a Vukosav je mnogo toga ostavio iza sebe. Koliko je toga napravio, ima čime da se ponosi – rekao je Vučić.

Kaže da je Zaječaru problem nedostatak radnih mesta.

– U Boru to nije problem. U Boru je prosečna plata 1.036 evra. Veliku smo stvar uradili kada smo sa Kinezima napravilo dogovor u poslednjem trenutku. Tada smo imali 1.200.000.000 evra dugove i hvala predsedniku Siju. Bor velikom brzinom napreduje, ali uvek ima mnogo toga što može da se napravi i uradi. Borčani kupuju kuće u okolini Zaječara da imaju vikendice. Znam to, ali i to je ulaganje na teritoriji ove opštine. Razgovarao sam sa Petkovićem da Jugoimport uradi ovde pogon i fabriku, da dopune ta raketna punjenja. Prvo ide 100, pa još 200, pa još 50, možda i do 400 ljudi da se zaposli i još nešto u Prahovu i to je to. Najveći broj ljudi nam je odlazio u inostranstvo iz tog dela kad je Prahovo prestalo da radi

Najavio je Vukosavu značajno povećanje penzija.

– Pomalo sam kriv što smo podizali plate mnogo brže nego penzije i sad je vreme da to nadoknadimo penzionerima.

Kaže da će insitirati da što više para ide u Zaječar, Niš, Pirot, Leskovac, Vranje, Prokuplje i druga mesta širom Srbije.

– To su mesta koja moramo da podižemo. Beograd i Novi Sad idu brzo. Zaječaru je potrebna jača podrška.

Predsednik je nakon posete Vukosava Đorđevića, najstarijeg Zaječarca, stigao u Grljan.

Predsednik Srbije obilazi prigradsko naselje Grljan, gde se pozdravlja sa meštanima od kojih je dobio brojne poklone.

