Nova izmena saobraćaja za gradske i prigradske linije

Pantransport saopštava da će od sutra, 5. juna, u prepodnevnim časovima nastupiti treća faza infrastrukturnih radova u ulici Vojvode Radomira Putnika u zoni od raskrsnice sa ulicom Oslobođenja do raskrsnice sa ulicom Svetog Save.

Usled toga na snazi će biti izmenjen režim saobraćanja gradskih i međumesnih linija i to:

Gradske i prigradske linije:

Linija 2 Kotež 1 – Dolovo u smeru iz Dolova ka Kotežu 1: ulicama Kneza Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. Oktobra – Cara Dušana – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom. U primeni će se naći sva stajališta na trasi linije.

U smeru prema Dolovu nema izmena.

Linije 3 Stari Tamiš – Jabuka i 7 Rafinerija – Jabuka u smeru ka Jabuci: ulicama Kneza Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. Oktobra – Cara Dušana – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom. U primeni će se naći sva stajališta na trasi linije.

U suprotnom smeru nema izmena.

Linija 4 Centar – Minel u smeru od Minela ka centru: ulicama Oslobođenja – Miloša Trebinjca – 6. Oktobra – Cara Dušana – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom. U primeni će se naći sva stajališta na trasi linije.

U suprotnom smeru nema izmena.

Linija 5A Minel – Rafinerija u smeru od Minela ka rafineriji: ulicama Oslobođenja – Miloša Trebinjca – 6. Oktobra – Cara Dušana – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom. U primeni će se naći sva stajališta na trasi linije.

U suprotnom smeru nema izmena.

Linija 6 Centar – Strelište – Vojlovica/RNP u smeru od Vojlovice ka centru: ulicama Kneza Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. Oktobra – Cara Dušana – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom. U primeni će se naći sva stajališta na trasi linije.

U suprotnom smeru nema izmena.

Linija 8 Tesla – Starčevo u smeru od Tesle ka Starčevu: ulicama Kneza Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. Oktobra – Cara Dušana – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom. U primeni će se naći sva stajališta na trasi linije.U suprotnom smeru nema izmena.

Linija 9 Pančevo AS – Banatsko Novo Selo u smeru iz Banatskog Novog Sela: ulicama Oslobođenja – Radnička – Braće Jovanovića – Svetog Save – dolazni peron AS.

Van primene ostaje stajalište kod „Vodovoda“ u ulici Oslobođenja.

U smeru ka Banatskom Novom Selu nema izmena.

Linija 14 Kotež 2 – Omoljica vraća se na svoju redovnu trasu i sve izmene koje su bile na snazi do sada prestaju da važe.

Linija 24 Pančevo AS – Kačarevo u smeru ka Kačarevu: početna stanica izmešta se sa perona autobuske stanice i biće premeštena na stajalište „Zavod za zapošljavanje“ (kod „Popaja“).

Trasa kretanja autobusa prema Kačarevu biće redovna. U primenu se ponovo vraća stajalište „Gradska uprava“.

U smeru iz Kačareva autobusi će se kretati redovnom trasom do ulice Vojvode Radomira Putnika, potom sledi promena trase ulicama Cara Lazara – 6. Oktobra – Cara Dušana – Vojvode Radomira Putnika.

Stajalište prekoputa Gradske uprave (kod stare pošte) ponovo će biti dostupno za izlazak putnika iz autobusa, a završno stajalište linije biće kod „Robne kuće“. U zavisnosti od daljeg rasporeda angažovanja autobusa, putnici će moći da nastave putovanje do dolaznog perona autobuske stanice ili do početnog stajališta narednog polaska linije 24 za Kačarevo „Zavod za zapošljavanje“ (kod „Popaja“).

Linija 22 Pančevo AS – Glogonj u smeru ka Glogonju: početna stanica izmešta se sa perona autobuske stanice i biće premeštena na stajalište „Zavod za zapošljavanje“ (kod „Popaja“).

Trasa kretanja autobusa prema Glogonju biće redovna. U primenu se ponovo vraćaju stajalište „Gradska uprava“.

U povratku iz Glogonja autobusi će se kretati svojom redovnom trasom.

Linije 25 Pančevo AS – Banatski Brestovac i 27 Pančevo AS – Ivanovo u smeru ka Banatskom Brestovcu i Ivanovu: ulicama Oslobođenja – Miloša Trebinjca – 6. Oktobra – Dr Žarka Fogaraša – Žarka Zrenjanina i dalje redovnom trasom. Van primene ostaju stajališta „Zavod za zapošljavanje“ (kod „Popaja“) i „Snežana“.

U povratku iz Banatskog Brestovca i Ivanova autobusi će se kretati svojom redovnom trasom.

Međumesne linije:

Linije Pančevo AS – Beograd AS, Pančevo AS – Beograd Dunav Stanica kao i Vršac – Beograd AS i Plandište – Beograd AS u smeru ka Beogradu: polazni peron biće premešten sa pozicija 1-4 na pozicije 17 i 18 (peroni su pozicionirani naspram navedenih perona 1-4). Trasa kretanja autobusa biće ulicama Oslobođenja – Radnička – Braće Jovanovića – Svetog Save i dalje redovnom trasom.

U primeni će se naći sva stajališta na trasi navedenih linija.

U povratku iz Beograda autobusi će se kretati svojom redovnom trasom.

Linija Pančevo AS – Opovo AS/Sakule u smeru ka Opovu: ulicama Oslobođenja – Radnička – Braće Jovanovića – Svetog Save – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

Van primene naći će se stajališta „Zavod za zapošljavanje“ (kod „Popaja“) i „Gradska uprava“. Nakon izlaska autobusa sa perona autobuske stanice putnicima će za ulazak u autobus biti dostupno naredno stajalište „Vodna zajednica“.

U povratku iz Opova i Sakula autobusi će se kretati svojom redovnom trasom. Stajališta prekoputa Gradske uprave (kod stare pošte) i kod „Robne kuće“ ponovo će biti dostupna za izlazak putnika iz autobusa.

Linije Pančevo AS – Samoš/Padina/Kovačica u smeru ka Kovačici, Padini i Samošu: ulicama Oslobođenja – Radnička – Braće Jovanovića – Svetog Save – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

U primeni će se naći sva stajališta na trasi linija.

U povratku iz navedenih mesta autobusi će se kretati svojom redovnom trasom.

Linija Pančevo AS – Mramorak ne nastupaju promene u režimu saobraćanja i autobusi će sabraćati uobičajeno, osim što će u povratku iz Mramorka autobusi koristiti izmenjenu trasu za ulazak na dolazni peron AS, ali to neće izazvati promene uobičajenih stajališta na liniji.

Prema navodima nadležnih, ovaj režim saobraćanja potrajaće najduže do 31. jula, dodaje Pantransport u saopštenju.

(Pančevac)

VELIKA ŠANSA ZA MLADE: 500.000 dinara bespovratnih sredstava, Mesarovićeva iznela detalje