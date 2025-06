„Duhovi“ u Banatskom Novom Selu

Hramovna slava Srpske i Rumunske pravoslavne crkve – Sveta Trojica („Duhovi“), obeleženi su nizom kulturnih i sportskih manifestacija od petka, 6. juna pa sve do ponedeljka 9. juna. Najveći broj sportskih manifestacija održan je uoči i na sam dan seoske slave, prenosi Banatski dobošar.

U subotu, 7. juna održana su tri turnira:

Ovogodišnji odbojkaški „Turnir prijateljstva“ okupio je četiri ekipe: OK „013“ Pančevo, OK „Milenijum“ Niš, ŽOK „Radnik“ Bijeljina i OK „BNS“ Banatsko Novo Selo. Turnir se održao u Sportskoj dvorani i nakon četiri odigrane utakmice tabela je bila sledeća: 1. OK „013“; 2. OK „BNS“; 3. OK „Milenijum“; 4. ŽOK „Radnik“. Za najbolju igračicu turnira proglašena je Anđelija Jasika iz pančevačkog OK „013“, a za najbolju serverku Nađa Milićević iz ŽOK „Radnik“ iz Bijeljine. Utakmice su sudile Zorana Škaljak i Isidora Tanasijević.

Na terenu Fudbalskog kluba „Sloga“ održan je revijalni turnir polaznika škole fudbala iz Banatskog Novog Sela (dve ekipe), FK „Spartaka“ iz Debeljače i FK „Bubamare“ iz Crepaje. U pitanju su bila deca generacija rođenih 2015., 2016., 2017. godine i mlađi. U utakmicama 2015 – 2016. godišta prvo mesto je pripalo ekipi FK Sloga“, drugi su bili igrači iz FK „Spartaka“, a treći iz FK „Bubamara“. Nakon utakmica 2017. godišta i mlađih, prvo mesto su zauzeli fudbaleri FK „Spartaka“, drugo mesto igrači FK „Sloge“, a treće mališani iz FK „Bubamare“. Utakmice su sudili Dragan Topić i Nemanja Milekić.

29. „Parski turnir u bridžu“ ove godine je okupio 29 parskih ekipa iz zemlje i iz inostranstva. Od stranaca bili su tu igrači iz Rumunije (Temišvar, Arad i Deva) i Ruske Federacije, dok je prijavljeni par iz Indije odustao. Pobednik ovogodišnjeg turnira bio je par Bogdan Veličković i Slobodan Gužvica iz Novog Sada, drugo mesto su osvojili Olgica Simić i Mihailo Simić iz Pančeva, a pehar za treće mesto pripao je Draganu Azdejkoviću i Aleksandru Vučiću iz Beograda. Turnir je održan u holu osnovne škole, a sudija turnira bio je Momčilo Ignjatović.

Na seoskom Vašarištu održana je 23. „Novoseljanska fijakerijada“, uz učešće 53 zaprege. Tročlani žiri u sastavu: Stevan Simić (Banatsko Novo Selo), Mića Vlajić (Pančevo) i Saša Rusmir (Stari Banovci) ocenjivao je grla, opremu i zaprege u sledećim disciplinama: jednopregu, dvopregu (zrela grla), dvopregu (mlada grla), dvopregu (posebna rasa konja), tropregu, četvoropregu i višepregu.



Osim ovih rezultata organizator Fijakerijade Konjički klub „Budućnost“ obezbedio je pehare i za: najupareniji par konja, najbolju opremu, nastarijeg i najmlađeg vozača, najboljeg vozača, najperspektivnijeg vozača, najboljeg suvozača, najudaljeniju zapregu i za razvoj konjičkog sporta.

Na sam dan seoske slave u nedelju, 8. juna, održana su dva turnira i revijalna utakmica:

Turnir u tenisu, u dvorištu porodične kuće Valentina Velje, ove godine je okupi 8 takmičara iz Banatskog Novog Sela, Pančeva, Kačareva, Vladimirovca i Vršca. Pobednik ovogodišnjeg turnira je David Velja iz Banatskog Novog Sela, dok je vicešampion Saša Remeljej iz Vršca. Prvo mesto na utešnom turniru osvojio je Mateja Vasiljević iz Vladimirovca.

(Pančevac/Banatski dobošar)

