Vršački Powerlifting klub PLK ekipno najbolji na Kupu Srbije

Vršački Powerlifting klub PLK osvojili su pet medalja i ekipno bili najbolji ma Kupu Srbije u disciplini benčpres, koji je održan u Trsteniku.

Milan Bokšan u kategoriji seniora do 83 kg osvojio je srebrnu medalju, Jovan Obradović u kategoriji eterana do 93 kg osvojio je zlato, Filip Radojević u kategoriji seniora do 120 kilograma 5. mesto, Marko Radošević u kategoriji seniora preko 120 kg bronzanu medalju. Ilak Žiža u kategoriji veterana M2 preko 120 kilograma zlatnu medalju, a Damir Lazin u kategoriji veterana M1 preko 120 kg srebrnu medalju.

Istog dana se održavalo i Prvenstvo Srbije u powerliftingu (čučanj, benč, mrtvo dizanje) za kadete, juniore i veterane. Vršački klub je imao jednog predstavnika, veterana Vladana Hasečića, koji je u kategoriji do 105 kg osvojio zlatnu medalju i postavio tri nova državna rekorda.

(Vršaconline)

