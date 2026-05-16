Predsednica opštine Opovo ugostila najbolje državne učenike iz Sakula

U kabinetu predsednice opštine Opovo upriličen je svečani prijem za mlade i uspešne učenike iz Sakula, koji su vrhunskim rezultatima na republičkim takmičenjima na najbolji način predstavili svoje škole, rodno mesto i opštinu Opovo, prenosi Naše Opovo.

Predsednica opštine Anka Simin Damjanov, zajedno sa načelnicom Opštinske uprave Ankicom Jožikom i pokrajinskim poslanikom AP Vojvodine Predragom Ginculjem, ugostila je Jovana Carana i Nadu Janošev, osvajače prvih mesta na državnim prvenstvima u svojim oblastima.

Priznanje za trud, rad i posvećenost

Tokom razgovora u kabinetu, predsednica opštine je naglasila da su ostvareni rezultati jasni dokaz da rad i posvećenost mladih ljudi uvek donose vrhunske domete. Ona je istakla da Jovan i Nada predstavljaju ponos kompletne lokalne samouprave.

Simin Damjanov je čestitala učenicima na istorijskim priznanjima, uručila im prigodne nagrade i poželela mnogo uspeha u daljem obrazovanju i budućoj karijeri.

Kontinuirana podrška opštine mladim talentima

Lokalna samouprava u Opovu ostaje čvrsto opredeljena da ulaže u budućnost i obrazovanje. Rukovodstvo je poručilo da će opština Opovo i u narednom periodu nastaviti da finansijski i logistički podržava mlade talente, te da aktivno afirmiše znanje, trud i uspeh naučnih i sportskih podmladaka iz svih naseljenih mesta ove opštine.

(Pančevac/Naše Opovo)