Osnovci i predškolci osvojili Skorenovac

Etno kuća u Skorenovcu bila je domaćin inspirativne manifestacije pod nazivom „Kreativnost na delu“, koja je uspešno okupila osnovce sa teritorije opštine Kovin sa ciljem promocije dečjeg stvaralaštva, talenta i zajedničkog rada đaka i prosvetara.

Učenici su kroz kreativne likovne radionice i aktivnosti u prirodi pokazali bogatu maštu i ljubav prema umetnosti. Pored razvijanja estetskih vrednosti i ekološke svesti, manifestacija je protekla u znaku druženja, međusobne saradnje i razmene ideja u prijatnom prirodnom ambijentu.

Tokom programa nagrađeni su najuspešniji likovni radovi u takmičarskim kategorijama od prvog do osmog razreda, a organizatori su dodelili i dve specijalne nagrade za najmlađe učesnike predškolske dobi.

Direktorka OŠ „Đura Filipović“, Rozalija Sunjug, uputila je veliku zahvalnost svim učenicima, mentorima i gostima koji su podržali ovaj događaj. „Kreativnost je dar koji raste kada se deli sa drugima“, poručila je Sunjug na zatvaranju manifestacije.

