Južni Banat

Osnovci i predškolci osvojili Skorenovac

10:00

16.05.2026

FOTO: Opština Kovin
Etno kuća u Skorenovcu bila je domaćin inspirativne manifestacije pod nazivom „Kreativnost na delu“, koja je uspešno okupila osnovce sa teritorije opštine Kovin sa ciljem promocije dečjeg stvaralaštva, talenta i zajedničkog rada đaka i prosvetara.
Učenici su kroz kreativne likovne radionice i aktivnosti u prirodi pokazali bogatu maštu i ljubav prema umetnosti. Pored razvijanja estetskih vrednosti i ekološke svesti, manifestacija je protekla u znaku druženja, međusobne saradnje i razmene ideja u prijatnom prirodnom ambijentu.

Tokom programa nagrađeni su najuspešniji likovni radovi u takmičarskim kategorijama od prvog do osmog razreda, a organizatori su dodelili i dve specijalne nagrade za najmlađe učesnike predškolske dobi.

Direktorka OŠ „Đura Filipović“, Rozalija Sunjug, uputila je veliku zahvalnost svim učenicima, mentorima i gostima koji su podržali ovaj događaj. „Kreativnost je dar koji raste kada se deli sa drugima“, poručila je Sunjug na zatvaranju manifestacije.

(Opština Kovina)

Tagovi

dečje stvaralaštvo Etno kuća Skorenovac Kreativnost na delu Opština Kovin OŠ Đura Filipović Pločica

