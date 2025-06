Nema više papira i čekanja: Srbija uvela e-vize, sve se završava na jednom portalu

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović izjavio je da će e-vize doprineti razvoju turizma, ali i bržem dobijanju radnih viza.

– Sve se završava na našem portalu welcometoserbia.gov.rs. Strani državljani u ovom trenutku iz 46 zemalja kada žele da dođu u Srbiju, a to su zemlje kojima je potrebna viza, sve mogu da završe preko ovog portala. Ostavljaju osnovne podatke iz svog pasoša, slikaju svoju sliku iz pasoša, sve to prilažu i taj zahtev se elektronski obrađuje – rekao je Jovanović.

Jovanović je istakao da Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova donose odluku o odobrenju vize. Ukoliko se odobri šalje se mejlom obaveštenje i u elektronskom formatu.

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu ističe da će ovaj vid izdavanja viza doprineti i razvoju turizma, ali biće značajan i za izdavanje radnih viza.

– Na sajtu imamo mogućnost apliciranja i za jedinstvenu radnu i boravišnu dozvolu. Od 1. februara prošle godine, kada smo je pustili ovaj sajt, izdali smo više od 52.000 radnih i boravišnih dozvola. Naravno da je značajno i kao priprema za Ekspo, jer ćemo na ovom sajtu za sve učesnike pripremiti posebnu “ekspo vizu” tako da svi oni koji budu želeli da dođu ili da rade moći će sve da završe elektronski – istakao je Jovanović.

Usluge e-bolovanje i e-karton

Dodatan korak ka digitalizaciji zdravstva Srbija je napravila uvođenjem usluge e-bolovanja na kojoj rade Ministarstvo zdravlja, Republički fond zdravstvenog osiguranja i uprava koja povezuje različite baze podataka.

– Veoma je značajno za naše građane koji više neće biti kuriri i nositi papirnu doznaku do svog poslodavca, a to je pogotovo nezgodno kada su bolesni. Veoma je značajno i za poslodavce, jer će u realnom vremenu dobijati elektronsku doznaku, ali moći će i da komuniciraju sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja koji vrši određene obračune u zavisnosti da li je bolovanje do 30 dana ili preko 30 dana – rekao je Jovanović.

Bitan segment digitalizacije biće i formiranje e-kartona.

– Pravilnik o e-kartonu, ličnom zdravstvenom broju i dostavljanju podataka na lični zahtev pacijenata stupiće na snagu od 1. januara 2026. godine. Cilj je da na jednom mestu imamo elektronski karton sa celokupnom istorijom bolesti, naravno da tim podacima upravlja pacijent, i da samo uz saglasnost pacijenta može lekar da pristupi tim podacima – naglasio je Jovanović.

(Pančevac)

