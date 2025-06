Kartica ili keš na letovanju: Evo kako da izbegnete skrivene troškove

Aranžmani su skuplji za oko 15 odsto, pokazuju i podaci Republičkog zavoda za statistiku, pa nije čudo što građani sve češće traže način da uštede – ne samo pri izboru destinacije, već i u načinu kako će plaćati.

Uvek isto pitanje pred put: poneti keš ili osloniti se na karticu? Na prvi pogled, nošenje gotovine deluje jednostavno – kupite evre u menjačnici, stavite u novčanik i put pod noge. Ali, tu već plaćate razliku u kursu, a rizikujete i gubitak svega ako vam nestane novčanik, prenosi Kurir.

S druge strane, kartica nudi praktičnost, ali dolazi sa svojim pravilima igre – i mogućim troškovima koji se lako previdi.

Upravo zato sve više građana Srbije bira plaćanje karticama, i to ne bez razloga.

„Izgubili smo 30 evra zbog kursa“

Neki su već letovali u predsezoni i imaju šta da kažu.

„Letovali smo u Grčkoj krajem maja, poneli smo keš koji smo kupili u menjačnici u Srbiji, ali kada smo videli cene i shvatili da nam treba više, morali smo da podignemo novac karticom. Na kraju smo izgubili skoro 30 evra samo zbog provizije i duple konverzije“, kaže Milica S. iz Sremske Mitrovice.

Sa druge strane, ima i pozitivnih iskustava.

„Povezali smo karticu sa deviznim računom, uplatili evre i sve plaćali karticom u marketima i restoranima. Nismo imali nikakve dodatne troškove. To nam je bila najbolja odluka ovog leta“, kaže Bojan P., koji se sa porodicom vratio sa letovanja u Crnoj Gori.

Podizanje keša – može da zaboli

Ako baš morate da podignete novac u inostranstvu, pripremite se na proviziju od 1 do 3 odsto, uz obavezan minimalni iznos koji često iznosi dva ili tri evra po transakciji. Ako, recimo, podignete 20 evra, a provizija je 2 evra – upravo ste dali 10 odsto bankomatu.

„Nismo znali da postoji minimalna provizija po podizanju. Mislili smo da se računa samo procenat. Kad smo videli izvod, bilo nam jasno da smo grešili“, priznaje Ana J. iz Pančeva, koja je letovala u Italiji.

POS terminal – često najpovoljniji izbor

Kupovina u radnjama i restoranima karticom često je povoljnija od menjačnice – nema dodatnih provizija, posebno ako imate deviznu karticu vezanu za račun u evrima. Tako se izbegavaju nepotrebne konverzije.

„U marketima su me par puta pitali da li želim da platim u dinarima. Naravno da nisam. Bilo mi je jasno da je to skuplja varijanta jer sam to čitao pre puta“, dodaje Igor R. iz Subotice, koji se u junu vratio iz Turske.

Saveti pred put: Povežite karticu sa deviznim računom (npr. u evrima za EU ili CG)

Izbegavajte konverziju u dinare prilikom plaćanja u inostranstvu

Raspitajte se kod svoje banke o limitima i provizijama

Dina kartica ne važi van Srbije, osim ako nije međunarodna

Letovanje ne mora da vas finansijski iscrpi – ali samo ako znate gde vam novac ide. Aranžman je tek početak troškova. Pravi izazovi počinju kad dođete na odredište.

Ušteda se ne postiže samo traženjem jeftinijeg smeštaja, već i pravilnim izborom – kako ćete platiti svaki obrok, kupovinu ili izlet. Iskustva onih koji su već bili na letovanju pokazuju da se informisani putnik manje nervira i više uživa.

(Pančevac)

