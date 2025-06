Uljma: Miholjski susreti sela 16. i 17. avgusta

Peti jubilarni Miholjski susreti sela Srbije su novo povezivanje 130 opština i 1.300 sela, koja će da se ponovo razigraju, raspevaju, sretnu i susretnu.

Očekuje se ogroman broj učesnika i posetilaca, a grad Vršac ove godine manifestaciju će ugostiti u okviru Dana preobraženja u Uljmi 16. i 17. avgusta. Ovo je manifestacija koja predstavlja zaštitni znak Srbije, održana je do sada 363 puta četiri godine zaredom, ovi susreti svake godine okupljaju sve više sela, ljudi, dece i svojevrsne su pozornice radosti i života.

Grad Vršac prvi put učestvovao je na ovoj manifestaciji prošle godine kada je ona održana u Izbištu uz tradicionalni Banatski fruštuk, gde je učestvovalo više desetina udruženja žena, penzinera, iz oblast sporta, kao i kulturno umetnička društva, a birao se i najlepši bantaski sto.

Sa Ministarstvom za brigu o selu, potpisani ugovori o dodeli bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski sureti sela“ za 2025. godinu, po kojem je grad Vršac dobio 500.000,00 za potrebe organizovanja ove manifestacije koja je za samo nekoliko godina postala simbol života, zajedništva i radosti u selima Srbije.

Samo prošle godine, Miholjski susreti okupili su više od 200.000 posetilaca ali i prolaznika, putnika namernika, turista…Od Vojvodine do Kosova i Metohije, od Drine do Stare planine, od Subotice, Kikinde, preko Šapca, Požarevca, do Negotina, Crne Trave, Ljubovije i Orahovca – orila se pesma, igrala su se kola, kuvali se pasulj i riblja čorba, pekle pite, štrudle, birali najlepši fijakeri, istkani ćilimi, nošnje…

Na ovim susretima odmeravaju su se snage u spretnosti, zanatima, sportskim i pastirskim veštinama – bacanju kamena s ramena, skakanju u džakovima, nadvlačenju konopca. Vraćaju su se zaboravljene igre – između dve vatre, klikera, sviraju se stari instrumenti i otkrivaju neobične veštine poput poarke, plesa sa dunjom, šatvorisanja, pa čak se i ispira zlato…Štandove krase vino, med, džem, slatko, rukotvorine, sve seosko umeće i ponos domaćica.

Ove godine čeka nas isto tako šarenolik program. Žitorađa sprema najbolju mućkalicu. U Topoli se bira harambaša. U Vršcu – najlepši banatski sto. Ada najavljuje takmičenje žetelaca, Pećinci, izložbu starih zanata. U Smederevu će se takmičiti folklorne grupe, a u Sokobanji zdravičari.

Pored gastro festa, sportskih turnira i kulturnog programa, sve je više novih ideja – ove godine očekuju nas škole jahanja, nastupi vitezova, časovi kaligrafije ali i literarne večeri, kvizovi o zavičaju, izložbe, koncerti, maskenbali…

(Opština Vršac)

