Vučić: Ekonomija se oporavlja, penzije će biti značajno više uvećane nego plate

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je ekonomija Srbije krenula da raste i da vidi pozitivan razvoj situacije za drugu polovinu godine.

“Ponosan sam zbog toga što su usvojeni zakon o alimentacionom fondu i stabmbenim kreditima. Ova dva zakona su fantastična. Prvi je ispunjenje naših dužnosti i obećanja prema našem društvu gde mi sad preuzimamo postupak napolate potraživanja a deca i majke dobijaju novac odmah. Neodgovorni roditelji, najčešće očevi, postaju dužnici države. Želimo da podstaknemo veću odgovornost”, rekao je Vučić gostujući u Jutarnjem programu RTS-a.

Što se tiče Zakona o stambenim kreditima, kazao je da će čim se vrati iz UAE obići par porodica koje su našle krov nad glavom zahvaljujući tom kreditu.

“PDV nam ide onako kako smo očekivali. Kako blokaderska aktivnost propada, tako nam se ekonomija oporavlja. Ekonomija je krenula da raste i vidim pozitivan razvoj situacije. Vratićemo se izgradnji Srbije, pruga, NTP-ova, auto-puteva… Danas nam dolazi Jusein Bolt u promociju EXPO 2027, on će biti jedan od promotera. To je velika stvar za zemlju ne samo ovde nego i van zemlje”, saopštio je.

“Pretpostavljam da će poslodavci prihvatiti povećanje minimalca. Za radnike sam siguran da će biti oduševljeni”, rekao je Vučić govoreći o povećanju minimalne zarade.

On je rekao da penzioneri u Srbiji ne moraju da brinu jer će, kako kaže, penzije biti značajno više uvećane nego plate i dodao da će po zakonu to uvećanje biti 1. decembra.

”Ne brinemo mi za carine, akcize, porez na dobit, to sve ide dobro, to je sve u redu. Nego stanje ekonomije i krvotok ekonomije uvek vidite po PDV-u, a prvi put nam je PDV na očekivanom nivou, sve nam je do sada bilo ispod zahvaljujući divljaštvu blokadera. I nema tu velike filozofije, to su činjenice, to su čiste stvari kao suza”, rekao je Vučić za RTS.

