Dario Grgić: Ove godine ćemo ispuniti naš cilj

Dario Grgić, prvotimac Železničara, rekao je da se uželeo fudbala i očekuje da će njegov tim u trećoj superligaškoj sezoni biti daleko uspešniji.

Železničar će prvi deo priprema obaviti u Pančevu, dok je odlazak na drugi deo zakazan za 28. jun. Tada će ekipa otputovati u slovenačke Terme Čatež, gde će boraviti do 11. jula i odigrati četiri pripremne utakmice.

-Uželeli smo se fudbala. Mislim da smo imali sasvim dovoljno vremena za odmor. Ovaj period smo svi iskoristili da se dobro odmorimo, ja za oporavak od povrede. Svi smo dobro pripremili za ono što nas čeka – rekao je Dario Grgić.

Rivali Železničaru na pripremama biće su UTA Arad (1. jul), Koper (5. jul) i Kišvarda (8. jul) i Radomlje (termin će biti naknadno određen). Ipak, o nekim dugoročnim planovima i ciljevima u Železničaru ne žele da pričaju.

-Uvek imam neki cilj. E, sad da li ćemo gas mi ostvariti to ćemo videti. I prošle godine sam imao cilj, kao i klub, ali nismo ga na našu žalost ispunili. Mislim da je i ove sezone isti. Ne bih da pričam koji su ciljevi, svakako je dobro imati ga u životu jer tako možeš da napraviš dobre stvari.

Imaju motiva na pretek igrači Železničara naročito jer im nedostaje taj iskorak kada je reč i plasmanu u elitnom društvu.

-Da to što nismo ostvarili cilj prošle godine sada nam je motiv više. Ekipa je ostala na okupu, došli su neki momci koji će nam pomoći da dođemo do tog našeg cilja. Prošle godine nam je malo nedostajalo da dođemo do toga, a mislim da smo zalužili da igramo taj plej-of. Nije nam se namestilo, tako da sad nema potrebe da očajavamo. Ako sve bude kako treba, sigurno ćemo ispuniti cilj.

Protivnik ozbiljan već 19. jula u Pančevo bi trebalo da dođe Partizan osim ako ne dođe do pomeranja rasporeda jer crno-beli igraju u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

– Jedna od najlepših utakmica. Mnogo dobar momenat za nas. Utakmica u kojoj nemamo šta da izgubimo, možemo samo da dobijemo. Mislim da će stadion biti pun. Pokazali smo i prošle sezone da možemo da igramo sa svakom ekipom. Partizan jeste favorit, ali ćemo se spremati kao za svaku drugu utakmicu – zaključio je Grgić.

(Pančevac)