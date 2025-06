NA STRELIŠTU: Radovi u Ulici Bore Stankovića

Ovog leta delovi Strelišta pretvoriće se u gradilišta. Gradska menadžerka Maja Vitman bila je 18. juna s novinarima na raskrsnici Ulice Bore Stankovića i Cvijićeve i najavila sledeće:

– Želim da obavestim naše sugrađane da će Ulica Bore Stankovića, počevši od petka, 20. juna, biti rehabilitovana u tri faze: to znači da će biti skinut dotrajali asfalt i potom ponovo asfaltirana, uz uređenje bankina. U prvoj fazi radiće se od raskrsnice sa Cvijićevom do Ulice Veljka Petrovića, u drugoj od te tačke do Mažuranićeve, a u trećoj fazi do pruge, odnosno do mesta do kog smemo da priđemo pružnom prelazu. U toku prve faze autobusi će ići uobičajenom trasom, dok će u preostale dve doći do promena, o čemu ćemo sugrađane blagovremeno obavestiti.

Očekuje se da prva faza traje do dve nedelje, a da se svi poslovi u okviru rekonstrukcije saobraćajnice završe za do mesec dana. Strelište će biti epicentar infrastrukturnih radova u narednim mesecima.

– Pored predivne zgrade vrtića koju gradimo na Strelištu, biće izgrađena i kompletna nedostajuća infrastruktura, kako za sam vrtić, tako i za potrebe sugrađana. Završićemo atmosfersku kanalizaciju u Sremskoj i Cvijićevoj ulici, koja će dobiti i nov kolovoz i nove trotoare. Gledaćemo da radove završimo što je pre moguće kako ne bi došlo do saobraćajnog kolapsa – rekla je Maja Vitman.

Ona je zamolila stanovnike Strelišta za dodatno strpljenje jer će, po okončanju radova, dobiti predivne saobraćajnice koje će biti, što je najvažnije, bezbedne za sve učesnike u saobraćaju.

(Pančevac / S. T.)

Vitman u naselju Misa: Ovo je temelj budućnosti za našu decu