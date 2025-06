Otvoreni bazen u Pančevu: Kupališna sezona od 23.juna

U ponedeljak 23. juna počinje sa radom otvoreni bazen na Sportskom centru „Strelište“. Bazen će raditi svakog dana za građane od 10 do 18 sati, a cene ulaznica nisu se promenile u odnosu na prošlu godinu, javlja RTV Pančevo.

Radnici Javno komunalnog preduzeće „Mladost“ ovih dana privode kraju radove na sređivanju otvorenog bazena, kako bi on spremno dočekao početak sezone, kaže Milan Stanišić direktor JKP „Mladost“.

-Urađena je zamena jednog dela cevne instalacije, postavlja se mobilijar, pripremaju se tereni koji se nalaze oko samog bazena, tako da gledamo da što spremno uđemo u predstojeću sezonu. Ostale su još neke sitnice do, što se kaže, samog datuma otvaranja bazena koji je planiran za ponedeljak 23. juni. Punjenje bazena će biti u četvrtak, a do ponedeljka svi naši korisnici mogu koristiti usluge zatvarnog bazena. Bazen, kad krene letna sezona, radi svakim danom od 10.00 do 18.00 sati i ulaze, što se kaže, u tom periodu namenja za građane, a pre toga za sportiste, kao i periodu od posle 18.00 sati namenja za sportskih klubove. Nastojimo da budemo duštveno odgovorno preduzeće, cene ostaju iste kao i prethodne godine, cene za odrasle osobe staje 320 dinara, za decu do 10 godina 250 dinara i naravno za decu do 5 godina ulaz je slobodno.

Predhodnih godina potpuno su rekonstuisani toaleti kod otvorenog bazena, ističu u JKP „Mladost“, a lekari Zavoda za javno zdravlje Pančevo će proveravati ispravnost vode za kupanje. O svim posetiocima bazena i ove godine brinuće nekoliko licenciranih spasilaca.

– Kao i svih ovih godina, za bezbednost naših kupača brine jedna grupa licentiranih spasilaca i koristimo ovu priliku da apelujem na sve naše korisnike da slušaju sugestije naših spasilaca da i ova sezona proteknu u najboljem redu. Za bezbednost vode, zaduženje za Zavod za zdravlje, svih ovih godina je tako. Očekujem da i ove godine sve proteknu u najboljem redu, rekao je Stanišić.

Dok ne počne sa radom otvoreni bazen, kupači mogu da koriste zatvoren bazen. Sa početkom letnje sezone, zatvreni bazen se više neće koristiti, a u JKP Mladost ističu da su tokom leta u planu radovi oko toalete, održavanje bazena, krečenja, kako bi on spremno dočekao septemar i jesenju sezonu.

(RTV Pančevo)

DECA OTVORILA SEZONU KUPANJA NA BAZENU NA STRELIŠTU: Voda je topla, ali umesto pet dana dolazićemo tri! Tata kaže da je cena ulaznice previsoka

DECA OTVORILA SEZONU KUPANJA NA BAZENU NA STRELIŠTU: Voda je topla, ali umesto pet dana dolazićemo tri! Tata kaže da je cena ulaznice previsoka