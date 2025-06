Otkrivena nova vrsta insekta! Nazvana je po IVANI ŠPANOVIĆ

Srećko Ćurčić, sa Univerziteta u Beogradu, Biološkog fakulteta, koji je jedan od istraživača, otkrio je o kakvom se insektu zapravo radi.

– U pitanju je dosta retka vrsta, endemit, odnosno steno-endemit. To znači da je vrsta lokalizovana samo na jednom izolovanom staništu i da se nigde više ne može naći u svetu. Obično je to jedan planinski sistem, kanjon ili klisura, u ovom slučaju, samo jedna pećina.

Dva puta smo obišli lokalitet pećina na vrelu Raške u okolini Tutina. Imali smo sreću tokom obe posete da evidentiramo, odnosno sakupimo primerke te po svemu unikatne i veoma egzotične vrste – kaže Srećko i dodaje:

– Ivana je po svemu što je do sada učinila u svojoj dugogodišnjoj i jako uspešnoj karijeri, zaslužila to. Osim toga, mi smo našli i neke sličnosti između insekta i Ivane Španović, u pitanju su njena, odnosno bubina snaga, istrajnost, izdržljivost, da kažemo u neku ruku i prkošenje gravitaciji. Čim smo insekte videli, videli smo da on živi zapravo na vertikalnim pećinskim zidovima, čak i na pećinskoj tavanici, što nam je odmah napravilo asocijaciju u odnosu na Ivanu i na njene skokove preko sedam metara.

