33 godine od zločina nad Srbima u Bratuncu! Brnabić: Dok je sveta i veka zahtevaćemo pravdu

Zaborav nema opravdanje, sećanje nije samo naša obaveza, pamćenje je naša sveta dužnost, poručeno je danas u Bratuncu gde su obeležene 33 godine od zločina nad 3.267 Srba iz srednjeg Podrinja i Birča, počinjenog tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata od strane pripadnika tzv. Armije BiH.

Obeležavanje je organizovano povodom 33 godine od napada muslimanskih snaga, pod komandom Nasera Orića, na srpska sela oko Srebrenice i Bratunca na Petrovdan 1992. godine, kada je ubijeno 69 i zarobljeno 22 vojnika i civila, dok se desetoro još vode kao nestali.

U Republici Srpskoj danas je proglašen Dan žalosti u znak sećanja na stradale Srbe na tom prostoru tokom rata u BiH.

Brnabić: Dok je sveta i veka zahtevaćemo pravdu

Dok je nas istina će se čuti, i zahtevaćemo pravdu, dok je sveta i veka. Ako nas ne bude, biće naši potomci, rekla je Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije.

– Bratunac je mesto duboke tuge i mesto strašne istine i snažnog ponosa. Mi smo narod koji ne zaboravlja, i ne pristaje više na ćutanje. Nad Srbima u srednjem Podrinju i Birču počinjen je strašan zločin, i za taj zločin niko nije odgovorao. Nažalost, ovo mesto stradanja nisu dovoljno često ili skoro nikada izgovoreni u međunarodnoj javnosti. Tamo je tišina kada se ovde tuguje – rekla je Brnabićeva.

Prema njenim rečima pravda ne sme imati dvostruke aršine.

– Danas se mnogi ponašaju kao da se to nikada i nije dogodilo. Koliko ljudi je u svetu čulo da je u Srebrenici postojao i logor za Srbe, i da su nestale čitave porodice, izbrisane za sva vremena? – dodala je Brnabićeva.

Kako je istakla, Srbija predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem uvek je izražavala pijetet prema svim žrtvama, ma koje vere i nacije bili na prostoru bivše Јugoslavije.

– Tražimo da srpske žrtve imaju spomenik, svoje ime, i da zločinci budu kažnjeni. Zar je to puno? Nećemo pristati da se zaborav pretvori u laž – naglasila je Ana Brnabić.

Ove godine sećanja na stradale Srbe u srednjem Podrinju i Birču obeležava se pod motom “33 godine zločin bez kazne”.

Porfirije: Mesto praštanja, ali ne i zaborava

U porti Crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu svetu arhijerejsku liturgiju služio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije, zajedno sa mitropolitom dabrobosanskim Hrizostomom i više arhijereja SPC-a.

Porfirije je posle liturgije izjavio da je “srpski narod disao, mislio i radio kao jedan kada god je bio veran sebi, Jevanđelju i Svetom Savi”. On je ocenio da među srpskim narodom “ne treba da bude razdora i suprotnosti i da razlike treba međusobno usaglasiti”.

– Učinili smo pomen našoj stradaloj braći u Podrinju i Birču. U našoj istoriji nikada nije manjkalo istinskih stradalnika. Sazvežđe srpskih mučenika rasuto je po svim našim zemljama, ali postoje i krajevi gde takvih zvezda ima daleko više, a jedno od takvih mesta jeste i Bratunac – rekao je Porfirije.

On je napomenuo da je u periodu od 1992. do 1995. godine stradalo je 3.267 srpskih nevinih sunarodnika, i to većinom civila, dece, žena i staraca.

– Zato treba uvek da se ovde sabiramo, kao braća i sestre istog naroda i iste vere – dodao je patrijarh Porfirije.

Dodik: Sarajevo štiti zločince

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da srpski narod “mora da nađe snage za obeležavanje stradanje Srba i da se ne dozvoli da naši ubijeni i nevino stradali još jednom umru, a umreće trajno ako ih zaboravimo”..

– Sarajevo danas štiti zločince koji su ovde pobili nevine ljude, da bi ostvarili ideju o unitarnoj BiH koju neće nikada dobiti. Za brojne zločine osumnjičen je Naser Orić, koji nikada nije i osuđen za ta monstrouzna ubistva. Ubijali su nas tri godine, 3.267 Srba je otišlo na drugi svet u ovim krajevima – rekao je Dodik.

Prema njegovim rečima još od Benjamina Kalaja želeli su razbiti srpski korpus na ovim prostorima.

– I danas ti zločinci poput Orića šetaju ovim krajevima, zadovoljni što su ubijali, a nisu odgovarali. Ponosan sam na ambasadora bratske Rusije Igora Kalabuhova što je ovde sa nama. Ne smemo da svojim zaboravom ubijemo žrtve po drugi put. To bi bila tragedija – dodao je Dodik.

Predsednik Srpske je poručio da se srpski narod neće svetiti.

– Nemojte da od nas pravite ono što mi nismo. Pustite nas da nastavimo da živimo u našoj Republici Srpskoj, da gradimo i živimo u miru. Mi od nje ne smemo nikada odustati. BiH nema nikakvu šansu, i nije je nikada ni imala. Karadžić i Mladić koji su vodili Republiku Srpsku u teškim vremenima, imali su viziju da ostvare slobodu. Danas nam ne daju da slavimo dan svoje Republike, ali mi ćemo i dalje biti jaki i čvrsto stojati na braniku otadžbine – istakao je Dodik.

(Pančevac/Objektiv)