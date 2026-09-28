Spremite se za preokret: Oktobar ruši stare iluzije i donosi sudbinske odluke

Oktobar 2026. godine biće jedan od astrološki najintenzivnijih meseci u godini. Glavni kosmički događaj koji će obeležiti ovaj period jeste moćno pomračenje Sunca (Solarna eklipsa) u znaku Vage 10. oktobra, koje donosi sudbinske preokrete, završetke starih ciklusa i nagle nove početke, naročito na polju odnosa.

Kasnije u mesecu, 24. oktobra, čeka nas Pun Mesec u Biku, koji stavlja akcenat na finansije, stabilnost i lične vrednosti. Kako Sunce 23. oktobra prelazi u Škorpiju, energija se menja iz vazdušne i diplomatske u duboku, strastvenu i transformativnu.

Evo detaljnog mesečnog horoskopa za sve znakove:

♈ Ovan

Posao: Pomračenje Sunca u vašem prirodnom polju partnerstva i ugovora (10. oktobar) donosi velike promene. Mogući su prekidi loših saradnji, ali i potpisivanje ugovora koji vam mogu promeniti karijeru. Finansije se stabilizuju krajem meseca. Ljubav: Ovo je preloman mesec za vašu emotivnu sferu. Ako ste u nestabilnoj vezi, eklipsa može doneti kraj. Sa druge strane, stabilni odnosi podižu se na viši nivo (brak, zajednički život). Slobodni Ovnovi ulaze u sudbinske veze. Zdravlje: Glavobolje i variranje pritiska u prvoj polovini meseca. Više se odmarajte.



♉ Bik

Posao: Oktobar donosi ogromne promene u vašoj svakodnevnoj radnoj rutini. Možda ćete promeniti tim, dobiti nove odgovornosti ili potpuno promeniti radno mesto oko 10. oktobra. Pun Mesec u vašem znaku (24. oktobra) donosi vam zaslužene poslovne trijumfe. Ljubav: Fokus je na balansu između obaveza i partnera. Krajem meseca, kada Sunce uđe u Škorpiju, vaša strastvena priroda se budi, a odnos sa partnerom postaje dublji i intimniji. Zdravlje: Obratite pažnju na imunitet i grlo. Krajnje je vreme da uvedete zdravije navike.



♊ Blizanci

Posao: Prva polovina meseca donosi vam nalet kreativnosti. Ako se bavite umetnošću, projektima ili dizajnom, zablistaćete. Finansijski aspekti su promenljivi sredinom meseca, pa izbegavajte rizična ulaganja. Ljubav: Eklipsa 10. oktobra aktivira vaše polje ljubavi i strasti. Slobodni Blizanci mogu doživeti „ljubav na prvi pogled“ koja nosi karmički predznak. Zauzeti će raditi na rešavanju pitanja proširenja porodice ili dece. Zdravlje: Puni ste energije, ali nemojte preterivati sa fizičkim iscrpljivanjem.



♋ Rak

Posao: Oktobar donosi pritisak na polju karijere, posebno krajem meseca. Moraćete da donesete važne odluke o pravcu u kom želite da se razvijate. Moguć je napredak, ali uz preuzimanje mnogo veće odgovornosti. Ljubav: Pomračenje Sunca donosi krupne promene u porodici i domu. Može doći do preseljenja, renoviranja ili rešavanja važnih imovinskih pitanja sa partnerom. Emocije su duboke, ali stabilne. Zdravlje: Osetljiv želudac i promenljivo raspoloženje. Pronađite svoj mir kod kuće.



♌ Lav

Posao: Mars u vašem znaku tokom celog meseca daje vam neviđenu ambiciju i energiju. Sve što započnete gurate sa ogromnom snagom. Sredina meseca donosi važne vesti, ugovore ili kraća poslovna putovanja koja će doneti profit. Ljubav: Vaša harizma je na vrhuncu. Slobodni Lavovi biće magnet za udvarače, ali pazite da ne uđete u konfliktne odnose zbog ponosa. Zauzeti Lavovi uspešno rešavaju nesuglasice kroz iskrene i direktne razgovore. Zdravlje: Odlična vitalnost, ali se čuvajte povreda usled brzopletosti.



♍ Devica

Posao: Finansije su vaša glavna tema ovog meseca. Pomračenje Sunca 10. oktobra otvara potpuno nova vrata za zaradu (novi posao, povišica ili dodatni izvor prihoda), ali zahteva da promenite način na koji upravljate novcem. Ljubav: Tokom oktobra tražite sigurnost i stabilnost. Partner vam pruža podršku u poslovnim izazovima. Slobodne Device će preko poslovnih kontakata ili finansijskih institucija upoznati nekog vrlo stabilnog. Zdravlje: Stabilno, ali obratite pažnju na ishranu.



♎ Vaga

Posao: Ovo je vaš mesec preporoda! Sudbinska Solarna eklipsa u vašem znaku (10. oktobra) označava završetak jednog velikog devetogodišnjeg ciklusa. Okrećete novi list, menjate profesiju ili pokrećete sopstveni biznis. Ljubav: Kako menjate sebe, tako se menjaju i vaši odnosi. Sve što je bilo toksično i lažno sada otpada iz vašeg života. Slobodne Vage privlače pažnju gde god se pojave – ovo je vaš trenutak da zasijate. Zdravlje: Veliki priliv energije, ali i podložnost stresu usled velikih životnih promena.



♏ Škorpija

Posao: Prve tri nedelje oktobra idealne su za rad u tišini, planiranje i završavanje zaostalih obaveza. Kada Sunce 23. oktobra uđe u vaš znak, vaša energija eksplodira i preuzimate potpunu kontrolu nad svim poslovnim projektima. Ljubav: Možda ćete početkom meseca imati potrebu da sakrijete svoja osećanja ili ćete ući u neku tajnu romansu. Od 23. oktobra situacija se kristališe, postajete direktniji, a vaše magnetno privlačenje dostiže maksimum. Zdravlje: Potrebno vam je više sna u prvoj polovini meseca. Krajem meseca zdravlje je odlično.



♐ Strelac

Posao: Oktobar je izuzetno povoljan za ostvarivanje dugoročnih ciljeva, networking i rad u velikim organizacijama ili timovima. Eklipsa 10. oktobra vam donosi podršku moćnih prijatelja ili sponzora za vaše ideje. Ljubav: Društveni život je bogat, a iz jednog prijateljstva može se roditi duboka i strastvena ljubavna priča. Zauzeti Strelčevi uživaju u zajedničkim izlascima i druženju sa zajedničkim prijateljima. Zdravlje: Osećate se dobro, ali izbegavajte preterivanje u hrani i piću tokom slavlja.



♑ Jarac

Posao: Pomračenje Sunca 10. oktobra dešava se na samom vrhu vašeg horoskopa – u polju karijere i statusa. Ovo je prelomni trenutak godine za vaš posao. Možete dobiti iznenadno unapređenje, promeniti profesiju ili dobiti veliko priznanje. Ljubav: Zbog fokusiranosti na karijeru, partner se može osetiti zapostavljeno u prvoj polovini meseca. Pun Mesec 24. oktobra donosi strastveno pomirenje i potrebu da kvalitetno vreme provedete zajedno. Zdravlje: Mogući su problemi sa kičmom, zglobovima ili kolenima usled premora.



♒ Vodolija

Posao: Oktobar vam otvara vidike i donosi sjajne vesti vezane za inostranstvo, više obrazovanje ili pravna pitanja. Ako se bavite izdavaštvom, marketingom ili turizmom, očekujte ogroman uspeh oko sredine meseca. Ljubav: Žudite za avanturom i promenom rutine. Ako ste u vezi, putovanje sa partnerom u drugoj polovini meseca unosi potpuno novu energiju u vaš odnos. Slobodne Vodolije privlači neko ko ne živi u njihovom gradu. Zdravlje: Odlično. Puni ste optimizma koji vas čuva od bolesti.



♓ Ribe

Posao: Ovaj mesec donosi duboku transformaciju vaših finansija, posebno kada je reč o tuđem novcu, kreditima, nasledstvu ili porezima. Eklipsa 10. oktobra može doneti iznenadno razrešenje nekog duga ili veliku investiciju. Ljubav: Strasti su u oktobru veoma duboke i intenzivne. Ovo je mesec u kom nema mesta za površne odnose – ili idete na sve ili ništa. Zauzeti rešavaju važne tabu teme sa partnerom. Zdravlje: Regenerišete se, ali slušajte signale koje vam telo šalje i nemojte ignorisati hronični umor.

