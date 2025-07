Vučić na ceremoniji otvaranja turističkog kompleksa Dragan Marković Palma

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas ceremoniji otvaranja turističkog kompleksa i memorijalnog parka Dragan Marković Palma u Jagodini.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je na cermoniju otvaranja turističkog kompleksa.

Obraćanje Aleksandar Vučića

– Mnogo sam srećan što sam danas ovde. I rekao sam Daliboru da je ovo radostan dan. Pitali su me ljudi, imaš obaveza, jel’ moraš da ideš u Jagodinu? A ja sam rekao, a zamislite da ne odem u Jagodinu. Taj čovek je sa svojom suprugom samo jedanput bio u mojoj kući. A ja sam kod njega bio bezbroj puta, i zamislite da se sad pravim blesav i da ne znam gde je Jagodina i da ništa ne znam o njegovoj porodici, pa da ne odem da otvorim tu bistu koju je zaslužio. – poručio je Vučić.

– Ja mu kažem „Dragane, ne može toliko para da se deli“, on kaže „sirotinja, predsedniče“. A on kaže „živ mi ti još ovaj put“. Napustio je srećan i ostavio mene da se bijem sa Sinišom, ali dela govore više od beseda. Šta god da pogledate u Jagodini, ovde, do svega što je urađeno i uređeno… U svemu je učestvovao!

– To je odlika velikih ljudi. To je odlika ljudi… To je odlika… To je odlika ljudi koji nisu tu samo kad je lepo i samo kad je dobro. I ja sam, kada smo bili na komemoraciji, čini mi se da sam Daliboru sve rekao sa čim će da se suočava i on, i porodica, i šta će tek da vide posle Draganove smrti. A danas, danas je veliki dan, jer danas ostavljate večni trag Jagodincima onome što je uradio Dragan. I da zapamte Jagodinci moje reči. Kad neki od ovih drugih budu pobedili u Jagodini, videćete posle godinu, dve, svi ćete samo da govorite o Draganu Markoviću i onome šta je on činio i šta je on radio. Znam ja, Ivica mi već iza leđa, e nemoj da pobede, pusti to. Ali kad god da se desi, videćete kojom brzinom će narod da razume ko je šta, kako i koliko uradio. Rezultati su ono što ne može da izbriše, kao i znanje i uspeh. Juče su govorili nemojte da idete kroz tunele, a znate koliko je ljudi prošlo? 20.000 u svakom smeru! Ne možete protiv života, uspeha i rada – dodao je.

Istakao je da je ponosan što je deo događaja.

– Bio je pravi domaćin ali je razumeo gde su interesi Srbije. Više je voleo Ruse nego ove sa Zapada, ali je uvek znao da bude na strani Srbije, i da zaštiti interese Srbije. I ono što je važno, Jagodina mora da nastavi da se razvija! Divio sam se potrebi da okuplja i pomaže ljudima iako nisam uvek bio saglasan sa trošenjem budžeta, jer je hteo da pomogne ljudima, a ja sam onako teži čovek pa sam ga molio da to čini manje, ali je njegova ljubav prema ljudima bila tolika da je prelazio sve granice koje bi postavljale forme, obaveze i zakoni kako bi to svojim ljudima učinili – dodao je.

Zahvalio se okupljenima što nisu zaboravili ovog dobrog čoveka, a naše je da nastavimo da se borimo.

– Naše je da se borimo i da uskladimo sa onim što je učinio nastavimo da radimo i gradimo našu Srbiju! Oni koji misle da je lako srušiti Srbiju, grdno su se prevarili, neće je srušiti, sad ne znaju ni kako da završe, da kažu da su propali — a propali su! Molimo narod da im ne odgovaraju na ulici, a jednu stvar nisu razumeli, koju je Dragan uvek zna, „znam ja predsedniče šta je Srbija“ — zna Srbin šta je država, Srbin svoju državu brani svim sredstvima i mi ćemo znati da je odbranimo! – završio je Vučić.

Obraćanje Ivice Dačića

– Svi vi koji ste danas došli ovde da odate počast našem bratu i prijatelju predsedniku i Skupštine grada i Jedinstvene Srbije, ali pre svega čoveku koji je iza sebe ostavio dela Draganu Markoviću Palmi.

– Ja sam imao tu sreću da se družim sa njim više decenija. On je voleo da kaže taj njegov čvueni izraz “braća rođena”. Ovde nije samo reč o političkim odnosima već o ljudskom poverenju. Vi ste uvek mogli da znate da je Dragan tu, ne tamo negde pored vas, čak ni ne negde pored, već ispred vas i zatoi ste mogli da se na njega oslonite – poručio je Dačić.

– Kako će ostati upamćen Dragan? Patriota, rodoljub, Srbin! Kad ga pitate gde će da ide na more sigurno nikada ne bi rekao da ide tamo gde vas mrze. On je, bio sam svedok, da su Grčki gradovi na severu, u tom delu koji oni zovu Makedonija, da su tamo odjekivale srpske pesme i Tamo daleko. Dragan Marković je bio racionalni i zdravi patriota. Sećate se njegovog izraza da ne možete i patriotizam da stavite u traktor.

– On je bio domaćin i za ceo grad i celu Srbiju. Predsednik Vučić zna koliko puta je išao kod njega da ga pita za investicije koje treba ovde da otvore. I upravo predsednik Vučić je dolazio da otvara neke od fabrika koje su ovde napravljene.

Dačić je istakao da je Palma bio humanista i da je voleo da pomaže drugima.

– Bili smo svedoci juče i danas da su neki koji nešto imaju protiv, a ja bih rekao da nemaju protiv nijednog od nas političara koji smo na vlasti, već protiv Srbije i napretka naše zemlje, a koji su najavljivali da će doći da protestvuju protiv ovoga. A ja sam siguran da su oni u ovom vremenu pokazali kakvi su neljudi. Jer verovatno je većina od njih je nešto i dobila i pomogao im je Drgan Marković Palma. Bilo bi dobro da njih desetak dođu i obiđu sve ono što je Palma izgradio za vreme svoje vladavine ovde u Jagodini.

– Meni je novinar obavestio da je Dragan Marković Palma preminuo, ja sam rekao da to sigurno nije tačno. Nažalost, propustio sam priliku da se oprostim od njega, nisam stigao. Bio je kod mene nekoliko dana pre toga, nisam ni znao u kakvom je kritičnom stanju. Imao je za šta živeti i ostaviti svoju porodicu i ljude koji ga vole. Najgora stvar za jednog čoveka je zaborav, a to koliko vas ima danas ovde je dokaz da ga niste zaboravili.

Obraćanje Dalibora Markovića, sina Dragana Markovića Palme – Danas je tužan dan za porodicu Marković, nama je dans slava Sveti Jovan. Ujedno je i radostan jer danas zalugama moga oca Dragana Markovića Palme otvaramo u čast njemu turistički kompelks “Drgan Marković Palma”. Zahvaljujući njemu je i iizgrađen ovaj kompleks. Svi sadržaji su njegova inicijativa i on je imao tu viziju. – poručio je Dalibor.

Među prisutnima su i Mitropolit Jovan Šumadijsk, ambasador Konga u Srbiji, ambasadori Libije i Crne Gore, Zoran Đorđević, Radiša Trajković Đani kao i Mirko Kodić i mnogi drugi.

Veliki broj građana došao je na otvaranje memorijalnog parka.

Podsetimo, predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma preminuo je 22. novembra 2024. godine u 64. godini.

(Pančevac)

