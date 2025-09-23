Sunčano i veoma toplo, uveče naoblačenje

Najniža temperatura biće od osam stepeni do 21, a najviša od 29 do 33 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata ujutru i pre podne povremeno i jak, južni i jugoistočni.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasnije posle podne i uveče na severu i zapadu očekuje se umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata ujutru i pre podne povremeno i jak, južni i jugoistočni, uveče na severozapadu Srbije u skretanju na severozapadni pravac.

Najniža temperatura biće od osam stepeni do 21, a najviša od 29 do 33 stepena.

U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo.

Tokom noći umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

Najniža temperatura biće od 17 stepeni do 19, a najviša oko 32 stepena.

Narednih dana temperatura će biti u postepenom padu, a uz promenljivu oblačnost, povremeno se očekuju i kratkotrajne padavine: kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, i to u sredu uveče i tokom noći u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a od četvrtka i u ostalim krajevima, kada će ponovo početi da duva košava (jak jugoistočni vetar sa olujnim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju).

Biometeorološka prognoza Nastavlјa se povolјan uticaj biometeorološke situacije. Izvestan oprez se ipak savetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom.

(Pančevac)