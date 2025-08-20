Sunčano vreme, temperatura do 33 stepena

Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 18, a najviša od 30 do 33 stepena.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren, promenljiv vetar.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo.

Najniža temperatura biće od 15 stepeni do 18, a najviša oko 32 stepena.

U četvrtak će biti toplo i iznad većeg dela pretežno sunčano, samo u Vojvodini malo i umereno oblačno, a kasnije popodne i uveče na severu pokrajine ponegde se očekuje kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom.

U petak prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i pad temperature.

Biometeorološka prognoza Očekivane biometeorološke prilike će povolјno uticati na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje crčanim bolesnicima i nervno labilnim osobama.

(Pančevac)