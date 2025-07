Radovi na auto-putu ka Zrenjaninu i Fruškogorskom koridoru odlično napreduju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je u Nacionalnom dnevniku na Pink TV o najauktelnijim temama.

“Nedavno smo završili deonicu auto-puta do Požega, a idemo dalje preko Arilja i Užica ka Dugoj Poljani i sa druge strane ćemo završiti makar 14,5 kilometara do Zlakuse pa do Bele Zemlje i Mačkata”, rekao je Vučić.

Kako je naveo Vučić, novim deonicama će tako srediti infrastrukturu oko Užica i Zlatibora.

“Radovi na auto-putu prema Zrenjaninu napreduju dobro, kao i Frušogorski koridor gde je više od pola mosta završeno kod Novog Sada, ali to niko ne vidi”, rekao je predsednik.

Takođe, Vučić je najavio i da će na Dunavskoj magistrali otvariti još neke deonice.

Na početku gostovanja, Vučić se osvrnuo na situaciju u 11 opština zahvaćenih požarima.

– Svuda su pale količine kiše, nama je to mnogo značilo, voleli bismo da je u Somboru i Kikindi palo više, naročito zbog kukuruza. Najmanje je palo u Pčinjskom okrugu – naveo je Vučić i najavio da će država i u narednom periodu nastaviti sa nabavkom opreme.

– Neretko smo bili kritikovani što smo kupovali helikoptere. Moraćemo da nastavimo da se snabdevamo. Već danas smo krenuli da raščišćavamo ruševine i ono što je ostalo od požara. Ti ljudi će, uz pomoć donatora, da što pre dobiju kuće. Gledamo da nadoknadimo makar deo stočnog fonda. Da ljudi vide brzu i odgovornu reakciju države

Vučić je komentarisao i navode opozicionih medija. – Imate ortodoksonog kriminalca, vlasnika Sautemptona Dragana Šolaka koji želi da uništi zemlju iz koje je potekao. To se neretko dešava, jer ljudi znaju kako su potkradali – rekao je predsednik Srbije. – Godinama pokušavaju da Srbiju iznutra uvedu u ratno stanje – istakao je predsednik Srbije.

– Kako se izvodi obojena revolucija. Čuli ste za priču da je policija pretukla trogodišnje dete. Naravno da je ortodoksna laž. Prilazi navodni novinar, kaže možete li da nam potvrdite da je pretučeno dete. Dogovoreno je sve, pa su odgovorili da je reakcija policije bila nasilna. Taj niti potvrđuje niti demantuje. Kod drugog čoveka, on odgovora – strašno je bilo te večeri, a mi smo došli mirno da sedimo. Niko da kaže da je dete pretučeno. Nađete četvoricu koji niti potvrde ni demantuju i tako svakog dana po svakom pitanju.

– Naravno da su ljudi iz Užica patriote. Da li mislite da je moguće da stanu iza nekog Cicvarića?! Za njega je Kosovo nezavisno, a Srbija genocidna. Ljudi ne bi išli za tom politikom. Ali dovoljno je nacrtati metu, onda ćemo svi da se ujedinimo da to zlo sklonimo iako nemamo politiku. U toku je jeziva manipulacija u kojima pokušavaju da ubede ljude da se bore za nešto. 24/7 uvođenje mržnje. Što se mene tiče, odavno sam najvećim delom oguglao, mada nikad ne mogu da kažem da sam u potpunosti.

– Završili smo auto-put do Požege. Idemo dalje. Brže od očekivanog nam napreduje auto-put ka Zrenjaninu – rekao je.

– Manipulacija je – danas pričaju pogledajte kako nam izgledaju grede na Prokopu, a otvoreno je prošle godine. Mi smo raspisali konkurs. Prevaranti blokaderski, to je iz 1997. Što je niste popravili do 2012? Zamislite da vam neko dovuče ljude koji će da vam vitlaju kontejnerom od Pop Lukine do Zemuna? Toliko su ostrašćeni, ponekad od adrenalina, zakrče mozak od mržnje – dodao je.

O sastanku Bojovića, Bodiroge, Đokića, Stokića… – Optužnica je podignuta zbog ozbiljnih krivičnih dela, a ne zbog fotografije. Stvar je mnogo ozbiljnija. Saznaćete šokantne podatke. Hteli su sve u državi da pohapse da bi se dodvorili blokaderima. Nećete verovati šta su hteli da rade poslednjih meseci. Sačekaću malo pa ću sve da ispričam. Rektor Đokić danas za Špigel govori o listi, a na fakultetu je zabranjeno bavljenje politikom – direktno vrši krivično delo. Njegov prorektor je državni funkcioner deset godina. U pravu su ljudi kada govore o korupciji. Kažu, kriv je Vučić koji ih je postavio, a ja ne znam ni koji su to ljudi. Desetine miliona evra rade sa Železnicama. Pljačkaju pa ruše državu. Ovo su sve državni funkcioneri sem vlasnika kafane. Napunili su džepove. Biće mnogo istraga – rekao je Vučić.

– Dobro je da ljudi vide koliko je objektivnosti u Tužilaštvu za organizovani kriminal. Ovo je slika i prilika svega o čemu smo govorili o obojenoj revoluciji. Zahvalan sam časnim junacima koji izdržavaju teror na ulici.

Za mene je najvažnije da dovodimo nove investitore. Šokiran sam što niko nije otkazao odlazak na more. A vide da ja ne idem nigde. Po tome ćemo da merimo ko će da ostane na funkciji. Nama je leto prilika za konsolidaciju, izmene zakona…