Strelište: Radovi na vrtiću „Pčelica“ teku planiranom dinamikom

Do kraja godine grad Pančevo dobiće još dva vrtića, a jedan od njih je vrtić “Pčelica” na Strelištu. Radovi na ovoj zgradi teku planiranom dinamikom, a trenutno se radi izlivanje međuspratne ploče.

Radovi na vrtiću “Pčelica” na Strelištu odvijaju se planiranom dinamikom te je u toku betoniranje međuspratne ploče koja će se raditi u dve faze. Rok za završetak radova planiran je za kraj ove godine, a u zgradi će moći da boravi 220 mališana od 1 do 6 godina, rekla je Ilijana Ogrizović Mišković, direktorka PU “Dečja radost” Pančevo za RTV Pančevo.

Paralelno sa ovim vrtićem gradi se još jedan, a to je vrtić “Zeka” na Misi. Sa ova dva vrtića, koja će biti završena do kraja godine, lista čekanja biće smanjena, te će se na listi naći 390 dece umesto 740, koliko ih je do sada.

Planovi su da se u narednom periodu lista čekanja nulira, te se tim povodom već traže lokacije u gradu gde bi mogli da se otvore novi vrtići.

Gradskim budzetom od 2004. do 2025. Grad je opredelio novac za igradnju ova dva vrtića u iznosu od 600 milona dinara uključujući i neophodnu tehničku doikumentaciju. Predškolska ustanova “Dečija Radost” ima 20 vrtića koje pohađa 3000 dece.

(Pančevac/RTV Pančevo)

Dečja graja će u decembru zazujati u „Pčelici” na Strelištu