Biće po zakonu, kada bude odgovaralo Srbiji”: Vučić o izborima koje traže oni koji blokiraju državu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji “Hit Tvit” govorio je i o izborima u Srbiji.

Izbori će biti kada to bude odgovaralo Srbiji, navodi.

– Imam Ekspo, moramo da guramo stvari napred i da napravimo sve to, a onda… Videćemo. Oni su favoriti. ljudima ne mogu da ponudim neku novu emociju, mogu da pokažem njihove i naše rezultate i da pokažem za kakvu taktiku su se oni opredelili i za to da se nikada nisu ni pripremali za izbore – kazao je Vučić.

Kaže da je ista “agencija” koja je radila “istraživanje” o rejtingu blokadera po kom su nedavno blokaderi zgubidani imali više glasova.

– Već su stigli 20 odsto glasova da izgube, ako im je tačno to – kazao je on.

– Izbori će biti raspisani po zakonu, kada bude odgovaralo državi Srbiji. Oni su favoriti, ja to stvarno mislim, zašto bi sa lakoćom glasali posle 15 godina za nekoga. Mnogo je teško nekome ostati veran toliko dugo.

Vučić je prethodno naveo primer zašto su izbori važni — sve se gubi kada se pogrešni koraci naprave prilikom izbora.

– Filadelfija je, krajem 18. veka, bila najveći, najvažniji i glavni grad Amerike. Bila je sedište industrije tekstila, bila je najbogatija. Sada ima mnogo manje stanovnika nego tada. Bila je najveća i najjača. Gde je danas? Mnogo daleko od najvećih centara Amerike, a ne sveta – kazao je predsednik.

Naveo je primer i Baltimora, kao i Rima ponovo ističući da se sve gubi kad se pogrešni koraci naprave na izborima.

Kaže da je uvek uzimao primer UAE.

– Pre 52 godine je ta zemlja formirana i bila je veoma siromašna. Oni nisu imali ništa. Pogledajte kako izgledaju Dubai i Abu Dabi. Oni čuvaju mir i stabilnost i zemlja im napreduje – kazao je on i uporedio te gradove sa zemljama koje imaju naftu, a ne napreduju.

– U pitanju su naši građani, sve to što radimo radimo za sve, čak i za one koji su protiv nas. I ovaj Đokićev zakonski zastupnik ima 5 stanova i 11 garaža u Beogradu na vodi, ja nemam nijednu. Za sve Beograđane, za ljude u Srbiji, svaki put i pruga, naučno-tehnološki park. Radimo dodatke u Nišu, Kruševcu… Pre 2012. smo imali 0, a sada imate i Beograd i Čačak i Niš i Novi Sad, i dodatno Kruševac i Kragujevac. Hoćemo da zadržimo mlade ljude da ostanu, za nas su teme veštačka inteligencija, robotika, najnovija tehnologija – naveo je Vučić.

Na pitanje da li bi bilo lakše sada da se raspišu izbori, Vučić je odgovorio da nije samo pitanje da li ćete nekome izaći u susret, ali da su odbijali sve što je ponuđeno.

– Već tada sam znao da se suočavamo sa obojenom revolucijom, da je od spolja sve plaćeno i organizovano. Koliko je Dojče vele imalo radionica u Srbiji u poslednje vreme, specijalaca iz raznih zemalja, šta su radili u Beogradu u poslednjih 6 meseci? Bilo ih je na stotine. Mi ne razumemo spoljni uticaj, a on je bio ogroman. Plivali, skakali, pa na biciklima, trotinetu do Strazbura, pa to tako ide? Ko to plaća? Hajde da izračunamo hranu, za 5.000 ljudi dnevno, to je 45.000 puta 30, 150.000, pa puta 30 dana, pa da vidite kako to ide – odgovorio je Vučić.

(Pančevac)