Ne propustite besplatno veslanje na Tamišu

Ivan Milivojević, trener u klubu „Sportiko” ističe da je od ove godine „Pančevačka regata” postala gradska manifestacija te da Grad sve više prepoznaje i podržava akciju da Pančevci besplatno veslaju.

– Ciljevi regate, kao i postojanja našeg kluba tokom cele godine su promocija rekreacije, sporta, zdravog života i naravno Tamiša. Mislimo da je ovo jedna veoma čista priča i da se zato širi iz godine u godinu, tokom čega kroz klub prođe oko 5.000 ljudi. Od toga imamo nekoliko desetina dece, koja nam dolaze da veslaju i igraju tenis. Pored toga, Grad nas sve više prepoznaje i podržava našu akciju da Pančevci besplatno veslaju od 1. maja do 1. septembra. U tom periodu bude do 3.000 naših sugrađana, a svakog dana od 20 do 70, pa se treba najaviti najmanje dan ranije – napominje Ivan.

Termini su i dalje utorkom i četvrtkom u 17 sati, a nedeljom u 9 sati. Svi zainteresovani treba da se jave na telefon 064/226-83-75.

(Pančevac)