Jabuka: Novi radijatori i lepše učionice

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković uručila je ugovore u ukupnoj vrednosti od 375 miliona dinara za finansiranje i sufinansiranje investicija u objekte predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, kao i ustanova učeničkog standarda na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2025.

U okviru ovog finansiranja, dodeljena su 64 ugovora i to 37 osnovnim školama, 13 srednjim školama, četiri ugovora ustanovama učeničkog standarda i deset predškolskim ustanovama širom AP Vojvodine.

Među brojnim obrazovnim ustanovama koje su dobile sredstva nalazi se i Osnovna škola “Goce Delčev” iz Jabuke, kojoj je iz pokrajinskog budžeta dodeljeno 3.254.000 dinara za tekuće održavanje, uključujući molerske radove u učionicama i popravku radijatora.

Predsednica Gojković je naglasila da dodela ovih sredstava potvrđuje opredeljenost Pokrajinske vlade da kontinuirano ulaže u stvaranje boljih uslova za školovanje učenika i rad prosvetnih radnika. Navela je da će se kroz realizaciju ovih projekata izvoditi radovi na krovovima i fasadama, zameni dotrajale stolarije, rekonstrukciji sistema grejanja i elektroinstalacija, uređenju školskih dvorišta i sportskih terena, kao i adaptaciji objekata radi poboljšanja njihove pristupačnosti i bezbednosti.

Gojković je posebno istakla značajno povećanje izdvojenih sredstava u odnosu na prethodnu godinu.

Naime, za iste namene je u 2024. godini bilo opredeljeno 186 miliona dinara, što znači da je u 2025. godini uloženo gotovo duplo više. Prema njenim rečima, to jasno pokazuje da je obrazovanje jedan od ključnih prioriteta rada Pokrajinske vlade. Takođe je najavila da će uskoro biti raspisan novi konkurs za investicije u osnovnim školama, za koji je već planirano dodatnih 100 miliona dinara. On je podsetila da je u periodu od 2020. do 2024. godine, Pokrajinska vlada u oblast obrazovanja uložila više od 1,8 milijardi dinara.

Prisutnima se obratio i Robert Otot, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. On je naglasio da se izdvojenim sredstvima odgovara na potrebe ustanova kako u gradskim, tako i u seoskim sredinama, te da uz podršku predsednice Gojković resorni sekretarijat ima dodatni podsticaj da istraje u realizaciji planiranih projekata. Cilj je, kako je rekao, da svaka obrazovna ustanova u Vojvodini – bez obzira na svoju veličinu i lokaciju – dobije šansu za razvoj.

