Zlatne devojčice iz OŠ „Vasa Živković“: Marija i Teodora šampionke Srbije u mažoretu

Učenice petog razreda pančevačke Osnovne škole „Vasa Živković“, Marija Mihajlović i Teodora Todorović, ostvarile su izuzetan uspeh na nedavno održanom Državnom prvenstvu u mažoretu, odakle su se vratile okićene zlatnim medaljama.

Marija Mihajlović dominirala je u juniorskoj konkurenciji, osvojivši prvo mesto u kategorijama „junior klasik pon pon“ i „junior klasik štap“, dok je u kategoriji „mini pon pon junior“ zauzela treće mesto. Ništa manje uspešna nije bila ni Teodora Todorović, koja se na najviše postolje popela dva puta, osvojivši prva mesta u kategorijama „klasik pon pon“ i „mini pon pon“.

Ovaj uspeh još jedna je potvrda talenta i truda učenika škole „Vasa Živković“ koji nižu uspehe kako u školskim klupama, tako i u van nastavnim aktivnostima. Kolektiv škole uputio je srdačne čestitke Mariji i Teodori, uz želje da nastave pobednički niz i nastave da na najlepši način predstavljaju svoju školu i grad Pančevo.

(Pančevac/S.L)