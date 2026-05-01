Dan škole „Đura Jakšić“ u Pavlišu: Svečanost u znaku mladosti, znanja i zajedništva

Osnovna škola „Đura Jakšić“ u Pavlišu obeležila je 29. aprila svoj dan svečanom priredbom koja je u prepunoj sali Mesne zajednice okupila učenike, nastavnike, roditelje i brojne goste. U duhu proleća i stvaralaštva, prisutni su uživali u bogatom kulturno-umetničkom programu koji slavi tradiciju dugu više od tri decenije.

Program je bio prožet stihovima i sećanjem na velikog pesnika čije ime škola ponosno nosi. Kroz film i recitacije, učenici su oživeli lik i delo Đure Jakšića, dok su muzički nastupi i folklor dodatno uveličali prazničnu atmosferu. Poseban doprinos dali su učenici Muzičke škole „Josif Marinković“, kao i predstavnici romske zajednice, šaljući prelepu sliku inkluzije i zajedništva.

Ovaj dan bio je prilika i da se nagrade oni najbolji. Uručena su priznanja najuspešnijim učenicima koji su postigli zapažene rezultate na takmičenjima, a poseban aplauz dobile su školske sportske ekipe za svoj trud i borbenost.

Svečanosti je prisustvovala gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović sa saradnicima, kao i direktori drugih obrazovnih ustanova, čime je još jednom potvrđena važnost ove škole za lokalnu zajednicu. Dan škole obeležava se u znak sećanja na 1992. godinu, kada je otvorena sadašnja školska zgrada koja je i danas centar znanja i budućnosti Pavliša.

