Vučić o pokušajima ulaska tzv. Kosova u NATO: Borićemo se da se tako nešto ne dogodi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija nastaviti da se protivi pokušajima da se tzv. Kosovo integriše u NATO, izražavajući nadu da do toga neće doći, uz podsećanje da u okviru Alijanse postoji više članica koje nisu priznale nezavisnost Kosova.

Govoreći u Pančevu, Vučić je, komentarišući inicijativu trojice američkih kongresmena upućenu Predstavničkom domu o integraciji Kosova u NATO, rekao da je Priština ranije slične pokušaje sprovodila i preko država članica Alijanse poput Hrvatske i Albanije.

– Mi ćemo uskoro imati važne vežbe sa njima (NATO). Razgovaramo sa njima, nadamo se da se to neće dogoditi. Borićemo se da se tako nešto ne dogodi. Ne zaboravite da postoje četiri zemlje koje su članice NATO-a, kao što je pet članica u EU, koje nisu priznale Kosovo. Ne vidim kako bi to moglo lako da prođe, ali da sačekamo da vidimo – rekao je Aleksandar Vučić u Pančevu, gde je prisustvovao otvaranju Trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi „Pančevo“.

Na pitanje o navodima lista „Slobodna Bosna“ da je Institut za nuklearne nauke „Vinča“ potpisao ugovor sa ruskim Rosatomom o isporuci radioaktivnih izotopa Srbiji i tvrdnjama da Vučić i Vladimir Putin „nešto spremaju“, predsednik Srbije je te navode odbacio kao netačne.

– To su gluposti. Mi se mučimo, uz nekoliko dobrih stručnjaka koje imamo u „Vinči“, da se bavimo nekakvim farmaceutskim problemima i tako dalje, a oni valjda misle da neko pravi atomsku bombu. Mnogo ludaka ima, u svetu se to širi, društvene mreže su tome mnogo pomogle i ne vredi, kad neko hoće da lupa gluposti, onda mu je široko polje, gotovo neograničeno – rekao je Aleksandar Vučić.

(Pančevac)