Vučić: Ovo su ogromne promene, koje donose strahovit progres za zemlju

U Mašinskoj školi „Pančevo“ danas je svečano otvoren Trening centar za dualno i celoživotno obrazovanje, a ceremoniji je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Obraćanje Vučića

Ovde smo da slavimo rad i budućnost rada, a ne nerada. Budućnost onih koji žele da se bore za sebe, svoje porodice, na najbolji način, trudoljubivo, marljivošću. Pupin je napisao da je znanje lestvica koja nas vodi u nebo. Ovde vidimo budućnost koja je konkretna, opipljiva, izgrađena ljudskim rukama – kazao je on.

Ovo je simbol vere u mlade naraštaje, dodaje Vučić.

– Uvek smo se pitali zašto mladi odlaze. Zato što su na drugim mestima imali bolju priliku. A najvažnija prilika je obrazovanje i privredni ambijent. I ne mislim na obrazovanje zbog dobijanja diplome, već obrazovanje koje osobu čini sposobnom i spremnom za uslove tržišnog rada – naglasio je predsednik.

Samo mi moramo da naučimo da imamo veću pokretljivost, da menjamo sebe i učimo neke nove stvari. Iza ovih zidova smo videli automehaničarske radionice, bravarske radionice… Obrazovanje teorijsko odavno nije dovoljno. Moramo od kada smo mali da učimo, ali i da radimo. Dualno obrazovanje je pedagoški koncept koji služi kao most između učionice i privrede. U kabinetima ovog centra nalazi se nova računarska oprema. Ono što bih voleo jeste da kod naših srpskih kompanija vidim veći interes. Sve ovo služi da bi vas pripremilo za život. Tu smo pokušali da se ugledamo na najjače ekonomije, na Nemačku, Švajcarsku. Mi u obrazovau imamo 10 nedelja godišnje manje nego Švajcarska. Ajde kažite mi kako ćemo to da nadoknadimo. Šta mislite što su uspešniji? Moraćemo svi sebe da menjamo da bismo bili uspešniji, bolji – kazao je predsednik.

Vučić je kazao da je bilo teško ući u ovo, mnogo otpora.

Ovo su ogromne promene, koje donose strahovit progres za zemlju – rekao je predsednik Vučić.

Obraćanje ambasadorke Konrad

Nemačka ambasadorka Anke Konrad kazala je da joj je zadovoljstvo što prisustvuje otvaranju centra za dualno obrazovanje.

– Pozitivna reakcija učenika i poslodavaca potvrđuje ovaj pristup. Uloženo je 60 miliona evra, od čega su 10 miliona bespovratna sredstva. Rezultat se vidi ovde u Pančevu. Planirano je da se ova podrška nastavi, fokus je na infrastrukturi. Nemačka razvojna saradnja u Srbiji traje 25 godina – kazala je Konrad.

(Pančevac/S.L)

