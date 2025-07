Vučić obišao novi Centar za palijativno zbrinjavanje

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao novoosnovani Centar za palijativno zbrinjavanje Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Ovaj Centar nalazi se u okviru nekadašnje Kovid bolnice u Batajnici.

Centar za palijativno zbrinjavanje će od ponedeljka primiti prve pacijente.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je na samom početku objasnio da se nalazi u nekadašnjoj kovid bolnici u Batajnici – na koju je ponosan i koju su izgradili za 4 meseca. Naglasio je da je veoma srećan što će ljudi moći da dobiju bolju negu, bolju zdravstvenu zaštitu, i to je deo standarda, rekao je.

Poručio je danas tokom obilaska Centra za palijativno zbrinjavanje da država mora da pokaže veću brigu o starima i svim drugim građanima za koje nema mesta u bolnicama i naglasio da je i to deo rasta životnog standarda u Srbiji.

Vučić je podsetio da se centar nalazi u okviru bivše kovid bolnice u Batajnici koja je izgrađena za samo četiri meseca i da se dugo razmišljalo na koji način da se iskoristi taj prostor i instrumenti.

„Na ovom spratu biće centar za palijativu i upravo je to dokaz da moramo da brinemo više pre svega o starijim ljudima, ali i o svim drugim ljudima za koje ne bi bilo mesta, koje imaju neretko i potrebe da se duže zadržavaju u bolnici, a koji imaju i otežano kretanje i otežano disanje i da uvek mogu da budu zbrinuti uz najmodernije instrumente“, rekao je Vučić.

On je istakao da će takvi ljudi biti zbrinuti u veoma modernoj bolnici.

„I naravno ovo ćemo iskoristiti, koliko sam razumeo, jer ima potrebe i za određenim onkološkim pacijentima kao i pacijentima na hemodijalizi, za čitavo ovo područje, dakle od Nove Pazove, Batajnice do Zemuna da bude dodatni i specijalni dom zdravlja koji bi brinuo o primarnoj zdravstvenoj nezi. Jer ovo je mesto koje za razliku od svih drugih domova zdravlja na području Ugrinovaca, Busija, Šangaja, Batajnice, Zemun polja, pa sve do Altine ne postoji ni jedan dom zdravlja koji bi bio na ovakav način opremljen i verujem da bi to u mnogome značilo, govorim naravno i o ljudima na Galenici i o svim drugim okolnim naseljima, dakle koji bi ovo mogli da iskoriste na najbolji način“, istakao je Vučić.

Kazao je da će sve to biti dostupno građanima i napomenuo da postoji i određena razmaženost da neki ljudi ne žele da tu, jer je navodno daleko, a nalazi se između Zemun polja i Batajnice.

„Ja sam srećan što će ljudi moći da dobiju bolju negu, veću zdravstvenu značajniju, zdravstvenu zaštitu, jer to je deo životnog standarda, dakle svaka nova sprava, svaki novi aparat briga više jer nije to samo odnos da li je neko zdrav ili ne, briga u ljudima da se ljudi osećaju da su najtoplije primljeni, da neko vodi računa o njima, da uvek naiđu na osmeh, da uvek naiđu na brigu, da umire savest, da mogu bez problema da očekuju sutrašnji dan ne brinući da li im se nešto događa i naravno time produžimo životni vek naših građana“, istakao je Vučić.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da će tu biti zbrinuti ljudi koji imaju strašne bolove, otežano kretanje i disanje. Naglasio je da tu imaju najsavremeniju opremu – dva skenera, ultrazvučne aparate, endoskopiju i sve drugo, kako bi pregledi mogli da se obave u najkraćem mogućem roku.

On je dodao da su to obično ljudi koji dođu u fazu da više nisu za bolnicu pošto ne mogu da se izleče i ne mogu da zauzimaju mesto nekom drugom zbog nedostatka kapaciteta.

Više od 100 zdravstvenih radnika vratilo iz inostranstva

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je veoma srećan što se Ministastvo zdravlja bori za povratak zdravstvenih radnika iz inostranstva u Srbiju, dodajući da se do sada više od stotinu ljudi vratilo da radi u zemlji.

„Zamislite ako bi zdravstvo uspevalo na godišnjem nivou da vrati oko 300 do 500 ljudi. Ali to mora da budu primer i za sve ostale. Tako moraju da nam vraćaju i one profesore koji su uspešni u inostranstvu „, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje šta je urađeno u sektoru zdravstva.

Naveo je da bi i u drugim sferama društvenog života trebalo raditi na povratku ljudi u Srbiju, pogotovo zanatlija i visoko kvalifikovanih radnika.

„Mi nemamo više dovoljno ni bravara, ni zavarivača, ni stolara, ni tesara, ni mesar. Voleo bih kada bi se u vladi time pozabavili, jer ti ljudi bi doprinosili značajnom uvećanju stope rasta u našoj zemlji, povećanju BDP-a. Time bismo uvećali fertilnu bazu u budućnosti, za našu zemlju. I time bismo pokazali svima drugima koliko je dobro živeti u Srbiji, vratiti se u Srbiju i zato molim sve druge da se time pozabave, na sličan način kao što se time bavi Ministarstvo zdravlja“, rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše navode u pojedinim medijima da otvaranjem Centra za palijativno zbrinjavanje država „pokušava da opravda propalu investiciju u Kovid bolnicu“, Vučić je odgovorio da je ponosan na činjenicu da je bolnica izgrađena za četiri meseca.

„Kroz ovu bolnicu je prošlo 23.500 ljudi. Da smo u ovoj bolnici spasli tri života, a ne 3.000 ili 10.000 ljudi – to ne da bi bila isplativa, nego bi bila najispaltivija investicija koju smo u životu napravili“, rekao je Vučić.

Novoformirani Centar nalazi se u okviru nekadašnje kovid bolnice u Batajnici.

Podsetio je da su u bolnicu u Batajnicu tokom pandemije korona virusa dolazili najteži pacijenti.

„Ponosan sam na ljude koji su radili, na ljude koji su se borili za živote naših pacijenata i žao mi je što nismo mogli više bolnica da uradimo, možda bi spasili 500 ili 1.000 ljudi više“, rekao je Vučić.

Vučića su dočekali ministar zdravlja Zlatibor Lončar, državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević Karličić i zamenica direktorke UKCS Aleksandra Pavlović, a prisutan je i tim lekara iz UKCS koji će raditi u centru.

Kako izgleda Centar za palijativno zbrinjavanje

Centar ima 50 postelja, ali postoji mogućnost proširenja kapaciteta. Kako je ranije rekla za Tanjug Stašević Karličić, u pitanju je bolnica u Batajnici opremljena najsavremenijom opremom, kako za dijagnostiku tako i za lečenje. Pavlović je rekla da su medicinski radnici već zauzeli svoja radna mesta i objasnila da je cilj palijativnog zbrinjavanja poboljšanje kvaliteta života pacijenata koji su se suočili sa teškim, neizlečivim bolestima. Istakla je da je Centar za palijativno zbrinjavanje realizacija projekta ministra Lončara.

