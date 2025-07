Grade se 3 nova vidikovca: Pogled će da puca na perelepu prirodu i na beloglave supove

Nova Varoš – Specijalni rezervat prirode Uvac jedno je od najlepših mesta ne samo u Srbiji, nego i u regionu a poslednjih godina sve je popularnije među turistima. Posetioci uživaju u nestvarnim pejzažima, ali i u pogledu na let beloglavih supova čije je ovo prirodno stanište. Sada će se na ovom području uraditi još tri vidikovca koja je dodatno doprineti razvoju turizma.

– Prvi vidikovac radiće se na brdu iznad brane na Rastokama na Uvačkom jezeru, drugi na lokalitetu Ravni krš u Donjim Lopižama, a treći u Vranešima iznad Radoinjskog jezera. Sva tri planirana vidikovca imaće visinu oko 6,5 metara i sa njih će se zaista pružati predivan pogled pre svega na hranilišta za beloglave supove, kao i na jezera, kažu za RINU u Specijalnom rezervatu prirode Uvac.

Sva tri projekta gradiće se od drveta, imaće natrkrivenu platfomu i do njih će se stizati obeleženim pešačkim stazama.

Novi vidikovci gradiće se u okviru projekta prekogranične saradnje između Srbije i Crne Gore, čiji je nosilac opština Žabljak, a partneri su Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore iz Podgorice, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije iz Novog Sada i preduzeće „Rezervat Uvac“ Nova Varoš.

Najpoznatiji vidikovac na Uvcu do sada je svakako bio vidikovac Molitva sa kog puca veličanstven pogled na meandre Uvca, ali takođe jako popularan među turistima je i vidikovac Veliki vrh do kog se može stići terenskim vozilima.

– Vidikovac Veliki vrh od centra Zlatara udaljen je oko dvadesetak kilometara. Do njega vodi živopisan planinski put, a do krajnjeg odredišta možete doći samo terenskim vozilima što je izuzetan adrenalinski doživljaj. Sa uređenog vidikovca pruža se pogled na fantastične menadre, a prizori su kao sa najlepših razglednica, rekao je Branko Pucarević direktor TO Zlatar.

(Pančevac/RINA)

