Vitman: Ulica vojvode Radomira Putnika zatvara se zbog radova

Grad Pančevo započinje radove na rehabilitaciji jedne od najvažnijih gradskih saobraćajnica Trg slobode i Vojvode Radomira Putnika, saopštila je menadžerka Grada Pančeva Maja Vitman.

„U skladu sa smanjenom frekvencijom saobraćaja tokom letnjeg perioda, godišnjih odmora i školskog raspusta, Grad Pančevo počinje radove na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije u ulicama Trg slobode i Vojvode Radomira Putnika. Radovi počinju u sredu, 6. avgusta 2025. godine, i obuhvataju deonicu od raskrsnice sa ulicom Vojvode Petra Bojovića do ulice Cara Lazara, u ukupnoj dužini od oko 420 metara, širine 12 metara. Završetak prve faze radova planiran je do 16. avgusta 2025. godine. U ovoj fazi za saobraćaj će biti otvorena za saobraćaj raskrsnica ulica Vojvode Petra Bojovića i Generala Petra Aračića, dok će saobraćaj na raskrsnici ulica Vojvode Radomira Putnika i Cara Lazara funkcionisati tako da će se za saobraćaj biti otvoren pravac od ulice Cara Lazara prema ulici Karađorđeva. Ovo je deo šire inicijative za rešavanje višegodišnjeg problema na jednoj od najopterećenijih gradskih saobraćajnica, koja predstavlja važnu vezu u urbanom jezgru Pančeva“, saopštila je Vitman.

Tokom izvođenja radova biće obezbeđena adekvatna saobraćajna signalizacija, kao i privremene izmene na trasama linija javnog gradskog prevoza.

Promene na linijama javnog gradskog prevoza putnika su sledeće:

Linija 2 Kotež 1 – Dolovo:

U smeru od Koteža 1 prema Dolovu: ulicama Dimitrija Tucovića – Moše Pijade – Svetog Save – Cara Dušana – 6. Oktobra – Cara Lazara – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom. U smeru iz Dolova prema Kotežu 1: ulicama Kneza Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. Oktobra – Cara Dušana – Vojvode Radomira Putnika – Karađorđeva – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

Linije 3 Stari Tamiš – Jabuka i 7 Rafinerija – Jabuka:

U smeru prema Jabuci: ulicama Kneza Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. Oktobra – Cara Dušana – Vojvode Radomira Putnika – Karađorđeva – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

U smeru iz Jabuke prema Starom Tamišu ili rafineriji: ulicama Dimitrija Tucovića – Moše Pijade – Svetog Save – Cara Dušana – 6. Oktobra – Cara Lazara – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom.

Linija 4 Centar – Minel:

U smeru od Minela ka centru: ulicama Oslobođenja – Vojvode Radomira Putnika – Cara Dušana – 6. Oktobra – Cara Lazara – Vojvode Radomira Putnika. Početno/završno stajalište „Zavod za zapošljavanje“. U smeru ka Minelu nema izmena u odnosu na režim koji je već u primeni.

Linija 5A Minel – Rafinerija:

U smeru od Minela ka rafineriji: ulicama Oslobođenja – Vojvode Radomira Putnika – Svetog Save – peron 20 ili 21 autobuske stanice – Cara Dušana – 6. Oktobra – Dr Žarka Fogaraša – Žarka Zrenjanina i dalje redovnom trasom.

U smeru od rafinerije prema minelu: ulicama Žarka Zrenjanina – Dr Žarka Fogaraša – Cara Lazara – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom.

Linija 6 Centar – Strelište – Vojlovica/RNP:

U smeru iz Vojlovice ka centru: ulicama Kneza Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. Oktobra – Dr Žarka Fogaraša – Cara Lazara – Vojvode Radomira Putnika. Početno/završno stajalište „Zavod za zapošljavanje“.

U suprotnom smeru nema izmena osim početnog stajališta.

Linija 8 Tesla – Starčevo:

U smeru od Tesle ka Starčevu: ulicama Kneza Miloša Obrenovića – Miloša Trebinjca – 6. Oktobra – Dr Žarka Fogaraša – Žarka Zrenjanina i dalje redovnom trasom.

U smeru iz Starčeva prema Tesli: ulicama Žarka Zrenjanina – Dr Žarka Fogaraša – Cara Lazara – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom.

Linija 14 Kotež 2 – Omoljica:

U smeru od Koteža 2 ka Omoljici: ulicama Svetog Save – peron 20 ili 21 autobuske stanice – Cara Dušana – 6. Oktobra – Dr Žarka Fogaraša – Žarka Zrenjanina i dalje redovnom trasom.

U smeru iz Omoljice prema Kotežu 2: ulicama Žarka Zrenjanina – Dr Žarka Fogaraša – Cara Lazara – Vojvode Radomira Putnika i dalje redovnom trasom.

Linije 22 Pančevo AS – Glogonj i 24 Pančevo AS – Kačarevo:

U smeru prema Glogonju i Kačarevu: ulicama Vojvode Radomira Putnika – Karađorđeva – Moše Pijade – Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom.

U smeru iz Glogonja i Kačareva: ulicama Dimitrija Tucovića – Moše Pijade – Svetog Save – dolazni peron AS.

Linije 25 Pančevo AS – Banatski Brestovac i 27 Pančevo AS – Ivanovo:

U smeru prema Banatskom Brestovcu i Ivanovu: ulicama Cara Dušana – 6. Oktobra – Dr Žarka Fogaraša – Žarka Zrenjanina i dalje redovnom trasom.

U suprotnom smeru: ulicama Žarka Zrenjanina – Dr Žarka Fogaraša – Cara Dušana – Svetog Save – dolazni peron AS.

„Sledeća faza radova predviđa zatvaranje dela ulice Vojvode Radomira Putnika od Cara Lazara do Ulice oslobođenja (Miloša Trebinjca), a javnost će o tome biti blagovremeno informisana. Grad Pančevo se zahvaljuje svim građankama i građanima na razumevanju i strpljenju, uz uverenje da će ovi radovi doprineti boljoj bezbednosti i kvalitetnijem funkcionisanju saobraćaja u narednim godinama“, saopštila je Vitman.

