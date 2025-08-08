Vršac: Rock Gipsy Jazz Festival „Banatska noć“ 17. avgusta
Udruženje Čeha „Češka beseda“ Vršac, u saradnji sa Domom omladine Vršac, organizuje Rock Gipsy Jazz Festival „Banatska noć“, koji će se održati u nedelju, 17. avgusta, sa početkom u 20 časova, u Bašti Doma omladine u Vršcu.
„Banatska noć“ je prilika da se publika upozna sa raznolikošću muzičkih pravaca, ali i bogatstvom kulturne baštine koju neguje lokalna zajednica. Festival je otvoren za sve ljubitelje dobre muzike i ulaz je besplatan.
(Pančevac)