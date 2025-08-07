Jelena Mitić, patronažna sestra: Majčino mleko nema duplikat

Poslednjih nekoliko godina traje pojačana kampanja Ministarstva zdravlja podrške dojenju, gde se ističe koliko je majčino mleko važno za pravilan rast i razvoj deteta i zaštitu od bolesti.

Jelena Mitić , glavna patronažna sestra u pančevačkom Domu zdravlja, ističe da je majčino mleko jedinstveno i nezamenjivo. Iskustva sa terena pokazuju da u prve dve nedelje skoro sve majke doje svoje bebe, ali da se kasnije to menja.

– Naravno, postoje mlečne formule, koje mogu da zamene i budu kao prva pomoć, ali majčino mleko nema duplikat. Prosto je to jedna vakcina, koja se dobija na rođenju i koja nema zamene. Od trećeg do petog meseca žene potežu za dohranom, jer postoji ubrzan rast bebe, pa majke misle da su bebe gladne. Tad je momenat kad mi treba da objasnimo majkama da samo češće doje svoju bebu i sve bude kako treba.“- kaže Jelena Mitić, glavna patronažna sestra

U Pančevu postoji škola za trudnice, a povodom Svetske nedelje dojenja još jednom će se govoriti o toj temi i značaju dojenja za majku i dete.

Ove nedelje Patronažna služba Doma zdravlja obeležava Svetsku nedelju dojenja pa se za trudnice organizuju predavanja o značaju dojenja, a za očeve je organizovano takmičenje u presvlačenju beba. Tate se nisu obrukale i nekima je bilo potrebno samo nešto više od minuta da promene pelene svojim bebama. Oni su u Domu zdravlja kroz takmičenje pokazali da mogu biti od velike pomoći svojim suprugama.

(Pančevac/GJ)

Najbrži tata presvukao bebu za 69 sekundi