Kulturna dešavanja Južni Banat

Vršac: Dečja predstava „Al’ je lep ovaj svet“

14:30

09.08.2025

pexels-cottonbro

Dečja ekološka predstava „Al’ je lep ovaj svet“ biće odigrana u četvrtak, 14. avgusta u 19 časova, u Muzičkom paviljonu.

Ova poučna priča odigrava se na cvetnoj livadi, gde u miru i slozi žive Buba Mara Klara, Pčela Boško – Boško Pčela, Osa Bosa i vila Maja. Njihov bezbrižan svet biva uzdrman kada se pojave neodgovorna deca i naruše prirodni sklad.

Predstava na zanimljiv način podseća najmlađe na značaj očuvanja prirode, odgovornog ponašanja i prijateljstva.

(Pančevac)

Tagovi

prdstava vršac

