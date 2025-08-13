Javna nabavka za deonicu od Bubanj potoka do Pančeva

Javno preduzeće Putevi Srbije raspisali su javnu nabavku za izradu Prostornog plana područja posebne namene deonice C obilaznice oko Beograda od Bubanj potoka do Pančeva.

Izrada ovog plana, kako se navodi, ima za cilj stvaranje uslova za realizaciju projekta izgradnje ovog dela obilaznice, koja ujedno predstavlja deo međunarodne autoputske rute 4 (SEETO), dok prema kategorizaciji državnih puteva pripada državnom putu I A reda (autoputu) A 9, Bubanj potok – Pančevo – državna granica sa Rumunijom.

Izrada planskog dokumenta obuhvatiće drumske saobraćajnice u dužini oko 31 km i železničke saobraćajnice u dužini oko 29 km.

Obuhvat plana čine delovi teritorije opština, odnosno delovi katastarskih opština Voždovac, Grocka, Rakovica i Paliulula i grada Pančevo, odnosno katastarskih opština Beli Potok, Zuce, Leštane, Kaluđerica, Boleč, Ritopek, Vinča, Resnik, Krnjača, Jabuka, Pančevo, Vojlovica, Starčevo i Ivanovo. U okiviru ovih delova teritorija će biti formirana granica obuhvata koridora koji je predmet posebne namene.

„U okviru primarne mreže Srbije autoputni pravac treba da preuzme daljinske tokove sa postojeće brze magistralne saobraćajnice kroz Beograd (godinama poznate kao autoput kroz Beograd, sada motoput, prim. eKapije) i delova ulične mreže te eliminiše tranzit kroz glavni grad. Ukupna dužina autoputske obilaznice na beogradskoj strani je oko 8 km, a na pančevačkoj strani oko 22 km., dok je dužina mosta preko Dunava sa prilaznim konstrukcijama za autoput oko 1.320 m“, navodi se u dokumentaciji.

Početni deo trase autoputa prolazi kroz teren brdskog karaktera zbog čega su na trasi predviđena dva tunela – Bubanj potok i Leštane . Osim tunela na autoputskoj deonici su planirane i četiri velisane raskrsnice. Obilaznica oko Beograda i Pančeva je koncipirana kao put bez naplate.

„Osnovni zadatak i cilj izgradnje obilazne pruge je da postrojenja Beogradskog železničkog čvora i centralne Srbije poveže sa železničkim prugama Pančevo-Vršac i Pančevo-Zrenjanin i sa postrojenjima železničkog čvora Pančevo, odnosno da teretni saobraćaj i prevoz opasnih materija provede izvan centralnih zona Beograda i Pančeva“, podseća se u dokumentaciji.

(Pančevac)