IZAŠAO „PANČEVAC”: Grad i sela sa svih strana

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u Pančevu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 8. avgusta je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: prošle su tri decenije od „Oluje”, sećanje našeg sugrađanina; kako vrućina utiče na telo; turistički potencijal pančevačkih severnih sela; Dragojla Lacković i njeni pejzaži; pažnja: postoje brojne prevare u vezi s turističkim aranžmanima…

Uz ovo, „Pančevac” piše o tome koliko vam je novca potrebno za vikend u Beloj Crkvi, kako da vam roming ne podigne cenu letovanja u nebesa, te o našoj gradskoj šumi. Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

U toku je rekonstrukcija glavne gradske ulice – nekadašnje JNA, na potezu od Trga slobode do Ulice cara Lazara, odnosno Karađorđeve. Ova deonica duga je oko 420 metara i široka 12 metara. Odluka da se to radi upravo sada u skladu je sa smanjenom frekvencijom saobraćaja tokom letnjeg perioda, odnosno periodom godišnjih odmora i školskog raspusta. Završetak prve faze radova, ako vremenski uslovi to budu dozvolili, planiran je za 16. avgust.

Prema rečima gradske menadžerke Maje Vitman, sledeća faza radova predviđa zatvaranje dela Ulice vojvode Radomira Putnika, od Ulice cara Lazara do Ulice oslobođenja (Miloša Trebinjca), a javnost će o detaljima u vezi sa tim biti blagovremeno informisana. Došlo je i do promena u režimu saobraćaja javnog gradskog prevoza.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

KRUG OKO ŠUME: Ovo su pobednici humanitarne trke