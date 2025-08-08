Pančevo Politika i društvo

IZAŠAO „PANČEVAC”: Grad i sela sa svih strana

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u Pančevu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

10:42

08.08.2025

Foto: Milan Šupica

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 8. avgusta je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: prošle su tri decenije od „Oluje”, sećanje našeg sugrađanina; kako vrućina utiče na telo; turistički potencijal pančevačkih severnih sela; Dragojla Lacković i njeni pejzaži; pažnja: postoje brojne prevare u vezi s turističkim aranžmanima…

Uz ovo, „Pančevac” piše o tome koliko vam je novca potrebno za vikend u Beloj Crkvi, kako da vam roming ne podigne cenu letovanja u nebesa, te o našoj gradskoj šumi. Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

U toku je rekonstrukcija glavne gradske ulice – nekadašnje JNA, na potezu od Trga slobode do Ulice cara Lazara, odnosno Karađorđeve. Ova deonica duga je oko 420 metara i široka 12 metara. Odluka da se to radi upravo sada u skladu je sa smanjenom frekvencijom saobraćaja tokom letnjeg perioda, odnosno periodom godišnjih odmora i školskog raspusta. Završetak prve faze radova, ako vremenski uslovi to budu dozvolili, planiran je za 16. avgust.

Gradska menadžerka Maja VitmanFoto: Milan Šupica

Prema rečima gradske menadžerke Maje Vitman, sledeća faza radova predviđa zatvaranje dela Ulice vojvode Radomira Putnika, od Ulice cara Lazara do Ulice oslobođenja (Miloša Trebinjca), a javnost će o detaljima u vezi sa tim biti blagovremeno informisana. Došlo je i do promena u režimu saobraćaja javnog gradskog prevoza.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

