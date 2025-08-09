Evo šta deca uče u besplatnoj školi vaterpola

Vaterpolo se igra u Pančevu već 75 godina, a nekadašnji klub „Dinamo“ 2010. nasledio je klub „Mladost“, koji se takmiči u Prvoj „A” ligi.

Drugu godinu za redom vaterpolo klub „Mladost“ iz Pančeva tokom leta organizuje besplatnu školu vaterpola za decu od 8 do 10 godina, kad je najbolje da se počne sa treninzima.

Njihov cilj je da na ovaj način privuku što više dečaka u svoj klub. Vreli letnji meseci pravo su vreme da se boravi u bazenu, na plivanju, a ove godine 20 dečaka iskoristilo je priliku da se priključi besplatnim treninzima.

Trenira se šest puta nedeljno na otvorenom bazenu JKP „Mladost“. Deca su došla da se oprobaju u novom sportu, da se druže i uživaju u vodi. Većina njih kaže da su se odlučili za ovaj sport jer vole loptu i plivanje,a ovde to mogu da spoje u jednu igru. Kažu da im nije teško i naporno i da im je sve za sad veoma zabavno.

Vaterpolo počinju da treniraju deca koja već znaju da plivaju, a ovde poboljšavaju plivačke tehnike, uče da vode loptu, dodaju se i šutiraju. Stevan Mihajlović iz VK „Mladost” ističe da se sve to nauči za dva meseca, a mnogi polaznici ostanu i dalje da treniraju:

– Prvi i osnovni cilj je da privolimo što veći broj dečaka da upozna i zavoli vaterpolo, jer ćemo na taj način omasoviti našu školu. Ovo je samo upoznavanje sa osnovama. Nadamo se da deca to prihvate, ostanu u klubu i time smo dobili najmlađu selekciju- kaže Mihajlović.

Vaterpolo se igra u Pančevu već 75 godina, a nekadašnji klub „Dinamo“ 2010. nasledio je klub „Mladost“, koji se takmiči u Prvoj „A” ligi. Imaju članove svih generacija, a posebnu pažnju poklanjaju mlađim kategorijama. Ono što im nedostaje je olimpijski zatvoreni bazen i više termina za treniranje.

(Pančevac/GJ)

Pančevo: Besplatna letnja škola vaterpola za decu