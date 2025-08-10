Kocić: Tandem MIlica i Aleksija sjajno funkiconiše

Zoran Kocić, trener atletičara Tamiša , veoma je ponosna na uspehe Milice Bunčić i ističe da je to sve rezultat napornog rada, odrcanja i velike upornosti.

– Naša Mica Bunčić je prezentovala naš klub zajedno sa trenerom Aleksijom Kocić i taj tandem zaista sjajno funkcioniše. Mica je još jednu medalju sa prvenstva Srbije osvojila, ovaga puta bronzanu medalju u disciplini 5000 metara u sportskom hodanju. I ono što treba reći je da Mica izuzetno, kvalitetno i uspešno kombinuje jedina u Srbiji discipline brzog hodanja, odnosno sportskog hodanja, kako je pravilo reći, i discipline trčanja. Podsećam da je Mica Bunčić i šampionka Srbije na 10.000 metara u trčanju. Ove godine je ovo njena druga medalja, uzela je medalju seniorsku takođe i na dvoranskom prevenstvu Srbije u trci na 3.000 metara, tako da je ona nastavila jedan kontinuitet osvajanja medalja i za svoj klub

naravno prezentovala je grad Pančevo, i zaista jedan veliki, veliki uspeh i za Micu Bunčić i za nas kao klub.

Milica Bunčić ne staje na ovoj medalji. Ona se već uveliko priprema za novembar kada će se u Beogradu takmičiti u polumartonu, trčaće na 21 kilometar.

– U planu je da učestvujem na prvenstvu Srbije u polu maraton, 21 km. Već sam istrčala polu maraton, ali sad ćemo, baš da idemo, da ciljamo na državno prvenstvo. Na ulicama Beograda se održava i takođe nastavljam da se takmičim i u brzom hodanju sledeće godine. Mešam te dve discipline i to mi zaista odgovara jer sam jedina atletičarka koja se takmiče idalje u te dve discipline i stvarno mi dobro ide.

Prema rečima trenera Zorana Kocića, ovo će biti prvo Miličino takmičenje na prvenstu Srbije u polumartonu i on očekuje da će ova mlada atletičarka i ovoga puta dati sve od sebe i ostvarti zapažen rezultat.

(Pančevac/RTVPančevo)