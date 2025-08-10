Ukidaju se kazneni penali za prevremeno penzionisanje građana?!

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije prihvatio je inicijativu Sindikata i UGS „Nezavisnost“ za ukidanje kaznenih penala za prevremeno penzionisanje građana koji napune 65 godina života.

Prema predlogu, u penziju otišli pre tog reza više ne bi imali trajna umanjenja po mesecu prevremenog odlaska, već bi 65. godina predstavljala granicu posle koje umanjenje prestaje.

Šta kažu sindikati i stručnjaci?

Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Duško Vuković, ocenjuje da su penali – i do 20,4% smanjenja mesečne penzije, neprihvatljivi i socijalno nepravedi jer kažnjavaju radnike koji su godinama ulagali u PIO fond.

Sindikati podsećaju da su penali uvedeni 2014. godine bez javne rasprave i protivno želji velikog broja zaposlenih. Zahtevi za izmenu Zakona o PIO ponavljaju se kod svake nove vlade, ovo je već sedmi put kako se inicijativa upućuje vlastima.

Kako funkcioniše penal sada?

Prema važećim propisima, penzija za mesec prevremenog penzionisanja se smanjuje za 0,34%, što na najviše pet godina pre penzionisanja znači umanjenje do 20,4% ukupne sume. Iznos penzije koja se prima zavisi od starosne granice i staža osiguranja, ublažavanje penzije se primenjuje dok pojedinac ne napuni 65 godina života.

Šta će se promeniti?

Prema usvojenoj inicijativi, penali bi važili samo do 65. rođendana. Nakon toga, korisnik dobija pun iznos penzije stečen tokom radnog veka. Ova izmena odnosi se i na sadašnje i buduće korisnike prevremene starosne penzije.

Fiskalni savet upozorava da bi ukidanje penala najviše pogodovalo zaposlenima u javnom sektoru, dok bi fizički radnici s teže stavljenim stažom ostali bez zaštite. Stručnjaci smatraju da bi povećani troškovi za budžet mogli ugroziti stabilnost fonda PIO.

Kada bi sve moglo stupiti na snagu?

Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja najavilo je da bi izmene Zakona o PIO mogle biti finalizovane do kraja ove godine, nakon što državni organi sprovedu neophodne ekonomske analize. Očekuje se da Vlada uskoro donese konačnu odluku.

(Mondo.rs)